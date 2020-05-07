 

Учёные: Умеренное употребление алкоголя способно предотвращать ревматизм и рассеянный склероз

07.05.2020, 22:09, Разное

Коллектив учёных из Германии обнаружил, умеренное употребление алкоголя влияет на протекание аутоиммунных заболеваний. Согласно утверждению экспертов, спиртные напитки способны предотвращать ревматизм и рассеянный склероз.
Учёные определили, с помощью алкоголя можно сдерживать слишком сильные иммунные реакции, приводящие к аутоиммунным болезням, среди которых ревматизм и рассеянный склероз. Эксперты провели эксперимент, в ходе которого выявили, что у людей, страдающих от ревматоидного артрита, недуг проявлялся намного меньше в случае регулярного употребления спиртных напитков.

Алкоголь в небольших количествах воздействует на конкретный тип иммунных клеток, отмечают специалисты. Однако стоит учитывать, кроме положительного эффекта спиртное имеет разрушающее действие для человеческого организма, что в конечном результате провоцирует повреждение клеток почти во всех тканях. Употребления алкоголя в больших количествах приводит к болезням сердца, нервной системы, мышц и увеличивает возможность возникновения онкологии.



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