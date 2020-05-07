 

Второй носитель «Посейдонов» будет спущен на воду в конце июня

07.05.2020, 22:09, Разное

По предварительным данным, уже в конце следующего месяца планируется спуск атомной подлодки «Хабаровск» на воду. Напомним, она разрабатывалась в рамках проекта 09851 и предназначена для переноса глубоководных аппаратов «Посейдон».
Сотрудники оборонно-промышленного комплекса РФ уточняют, что точной даты спуска пока нет. Скорее всего, это произойдет уже во второй половине июня. Напомним, что первая подлодка-носитель глубоководного аппарата «Посейдон» – «Белгород», была спущена на воду в 2019 году. Что касается «Хабаровска», то она пополнит ряды флота ближе к осени, отмечают эксперты. Судя по характеристикам, подлодки способны нести по 6 «Посейдонов».

Впервые о «Посейдоне» заявил президент РФ Владимир Путин весной 2018 года во время обращения к Федеральному собранию. В своей речи он отметил, что в случае оснащения подлодок такими беспилотными аппаратами, вероятность поражения более широкого спектра целей значительно увеличится.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Госдума приняла закон, позволяющий правительству вводить режим ЧС

30.04 / «Дрифтующий кулак»: Стас Пьеха предстал в образе восточного единоборца

05.05 / В Китае ученые создали поражающий мышей штамм коронавируса

31.03 / Мнение: Конец Обаме: цена на российскую нефть опустилась до 13 долларов!

14.05 / Здоровье: Острая пища помогает не хуже низкокалорийных диет

31.03 / Археологи обнаружили во Франции некрополь в необычными могилами возрастом около 7000 лет

01.05 / Gazeta Wyborcza: Маршрут «Академика Черского» — обман или пропаганда?

17.04 / Мнение: Письмо: “Боюсь закончить как старуха из сказки Пушкина”

16.04 / Блогер из Пекина: К русским отношение изначально лучше, чем к американцам

01.05 / Нагиев с пышной шевелюрой насмешил народ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска