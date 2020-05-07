Второй носитель «Посейдонов» будет спущен на воду в конце июня

07.05.2020, 22:09, Разное

По предварительным данным, уже в конце следующего месяца планируется спуск атомной подлодки «Хабаровск» на воду. Напомним, она разрабатывалась в рамках проекта 09851 и предназначена для переноса глубоководных аппаратов «Посейдон».

Сотрудники оборонно-промышленного комплекса РФ уточняют, что точной даты спуска пока нет. Скорее всего, это произойдет уже во второй половине июня. Напомним, что первая подлодка-носитель глубоководного аппарата «Посейдон» – «Белгород», была спущена на воду в 2019 году. Что касается «Хабаровска», то она пополнит ряды флота ближе к осени, отмечают эксперты. Судя по характеристикам, подлодки способны нести по 6 «Посейдонов».

Впервые о «Посейдоне» заявил президент РФ Владимир Путин весной 2018 года во время обращения к Федеральному собранию. В своей речи он отметил, что в случае оснащения подлодок такими беспилотными аппаратами, вероятность поражения более широкого спектра целей значительно увеличится.