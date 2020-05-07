Маколей Калкин снимется в постельной сцене с Кэти Бейтс в сериале “Американская история ужасов”

07.05.2020, 22:09, Разное

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин согласился принять участие в съёмке десятого сезона «Американской истории ужасов». Об этом стало известно от создателя проекта Райана Мёрфи. Согласно утверждению шоураннера, у него получилось заинтриговать актёра постельной сценой с Кэти Бейтс.

Райан Мёрфи рассказал, он в восторге от работ Маколея Калкина. Ему понравились оба фильма из серии «Один дома», а также другие киноленты, где был задействован актёр. По этой причине он решил привлечь его к созданию десятого сезона «Американской истории ужасов». Шоураннер позвонил ему по телефону и поделился деталями о персонаже, которого должен был исполнить Калкин.

По словам Мёрфи, он обычно предпочитает не рассказывать никому подробности проекта, однако для артиста сделал исключение и рассказал ему о постельной сцене с героиней Кэти Бейтс. Знаменитость был настолько впечатлен, что ответил согласием на предложение. «Судя по всему, именно для этой роли я был рожден», – заявил Калкин в разговоре с Мёрфи.

Стоит отметить, Кэти Бейтс является постоянной участницей сериала «Американская история ужасов”. Кроме неё и Калкина в новом сезоне примут участие Сара Полсон, Эван Питерс, Билли Лурд, Лесли Гроссман и другие актёры. О начале съёмок пока неизвестно, однако, судя по всему, они начнутся после окончания карантина из-за COVID-19.