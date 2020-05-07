Сумма помощи МВФ, на которую может рассчитывать Украина, не изменится – Минфин

07.05.2020, 22:06, Новости дня

После изменения формата сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом сумма помощи, на которую может рассчитывать Украина, останется прежней. Об этом вечером 7 мая заявили в Министерстве финансов Украины.

“В связи с масштабным финансово-экономическим кризисом во всем мире и общей экономической неопределенностью из-за пандемии коронавируса МВФ изменил подходы к продолжительности программ со странами и предлагает вариант продолжения сотрудничества с Украиной по короткой программе кредитования stand-by. При этом сумма программы на соответствующие периоды остается неизменной”, – подчеркнули в Минфине.

В ведомстве добавили, что “вопрос о модальности программы – EFF или stand-by – еще дискутируется”.

“Основная разница между этими программами заключается в сроке их реализации: stand-by – 1,5 года, EFF – три года. Правительство планирует финализировать переговоры с МВФ на следующей неделе”, – заключили в министерстве.

Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован написал в Facebook, что Украина по программе stand-by в течение 18 месяцев может получить $5 млрд – такую же сумму Киев рассчитывал получить и по программе EFF.

“Условия получения этих средств [по программе stand-by] в течение 2020–2021 годов легче, чем получение тех же $5 млрд в рамках программы EFF, так как не требуют “титанических” усилий по продвижению структурных реформ”, – заявил он.

Зрадонька, но какая Каждый второй четверг в МВФ проходит пресс-конференция, на которой пресс-секретарь Фонда Джери… Posted by Vladyslav Rashkovan on Neljapäev, 7. mai 2020

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о программе расширенного финансирования (EFF) сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд). Ни одного транша по этой программе Киев пока не получил. В МВФ заявили, что рассматривают вариант более серьезной финансовой поддержки Украины в период пандемии коронавируса.

Перед предоставлением кредита МВФ настаивал на открытии рынка земли и запрете возврата национализированных банков бывшим собственникам (этот документ, в частности, сделает невозможным возвращение “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому). Директор-распорядитель Фонда Кристалина Георгиева отмечала, что принятие этих документов “позволит быстро продвинуться вперед, доработав параметры нового соглашения с более широким доступом, чем предполагалось ранее”.

Закон о земельной реформе Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года. Рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года.

Законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности парламент пока принял в первом чтении. Во втором чтении документ может быть проголосован после 10 мая.

7 мая представитель МВФ объявил, что Фонд и Украина переориентировались с ранее согласованной 36-месячной программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand-by.

“Обсуждается политика, поддержка которой более благоприятна скорее через программу stand-by, чем через EFF. Учитывая беспрецедентную неопределенность экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить фокус на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячную программу stand-by, которая может обеспечить поддержку платежного баланса и усиления ответа властей [на пандемию]”, – сказал Джерри Райс.