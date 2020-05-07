МВФ пересматривает программу кредитования Украины, Саакашвили получил должность. Главное за день

07.05.2020, 22:06, Новости дня

Программы EFF от МВФ не будет

Международный валютный фонд и Украина переориентировались с ранее согласованной 36-месячной программы расширенного финансирования EFF на 18-месячную программу stand-by, сообщил официальный представитель МВФ Джерри Райс.

Фонд сменил главу миссии в Украине, место Рона ван Родена заняла Иванна Владкова-Голлар.

Обыски у Верланова

Бывшее руководство Государственной налоговой службы Украины подозревают в организации механизма незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен, заявили в СБУ. Обыски прошли дома у бывшего главы ГНС Сергея Верланова.

Что можно, что нельзя

Кабинет Министров Украины опубликовал постановление, которым с 11 мая будут ослаблены некоторые карантинные ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса.

Внеочередное заседание Рады

Верховная Рада приняла закон о социальной защите медработников, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Умершие от коронавируса медики будут приравнены к погибшим военнослужащим. Также парламент проголосовал за поручение Кабмину об организации “усиленного тестирования” на коронавирус в Украине.

Новое назначение Саакашвили

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, украинско-грузинский политик Михаил Саакашвили возглавит Исполнительный комитет реформ.

Усик и Ломаченко в “Миротворце”

Волонтеры, ведущие сайт “Миротворец”, назвали чемпионов мира по боксу Ломаченко и Усика “слабыми существами, которые легко стали инструментом российской пропаганды”, и включили их в раздел “Чистилище”.

ООН о “Вагнере”

Российская частная военная компания “Вагнер” отправила в Ливию около 1 тыс. наемников, они обеспечивают поддержку силам генерала Халифы Хафтара, который ведет боевые действия против международно признанного правительства Ливии. Об этом говорится в конфиденциальном докладе Организации Объединенных Наций.

ЧП на химзаводе

На химическом предприятии LG Polymers вблизи города Вишакхапатнам (штат Андхра-Прадеш, Индия) произошла утечка газа, погибло по крайней мере 11 человек.