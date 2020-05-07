Коронавирусом заразился один из личных камердинеров Трампа

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07.05.2020, 22:06, Новости дня

Коронавирусом заразился военнослужащий морской пехоты США, который проходит службу в Белом доме и является личным камердинером президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

По информации телеканала, военнослужащий сдал положительный тест 6 мая. Сразу после этого о заражении камердинера уведомили Трампа. Источник CNN заявил, что “президент был расстроен” этой новостью. Впоследствии Трампа и вице-президента Майка Пенса протестировали на COVID-19 – у обоих результаты отрицательные.

Неизвестно, контактировал ли заболевший морпех непосредственно с Трампом, но CNN отмечает, что камердинеры “работают очень близко к президенту и его семье”.

7 мая пресс-секретарь президентской администрации подтвердила, что коронавирусом заразился один из военных, которые служат в кампусе Белого дома.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 7 мая в мире коронавирусом заразилось 3,81 млн человек, умерло 267 тыс., выздоровело около 1,26 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

В США коронавирусом заразились 1,24 млн человек, из них 74,8 тыс. умерли, 189 тыс. вызздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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