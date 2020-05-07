 

Россия получит в мае 18 миллионов защитных масок из Китая — Минпромторг

07.05.2020, 22:00, Разное

Решения о необходимости дальнейших закупок будет приниматься в зависимости от динамики спроса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Единым поставщиком медицинских масок в регионы стал холдинг «Дельрус». По данным министерства, это единственная компания, которая во время вспышки коронавируса в Китае смогла за два дня организовать поставку 2 миллионов масок в КНР. Именно поэтому «Дельрус» был выбран оператором поставок масок уже из Китая.

«Минпромторгом РФ совместно с Минобороны РФ и “Дельрусом” была оперативно выстроена логистическая цепочка поставок. Первый контракт на поставку был подписан 17 марта, когда в РФ было выявлено всего 114 случаев заболеваний COVID-19, а первая партия пришла уже 23 марта», – сообщили в ведомстве.

Также по данным министерства в апреле российские производители выпустили около 138,5 миллионов масок, за этот же период из Китая было поставлено около 105 миллионов масок. В целом в РФ производится до 9 миллионов масок в сутки, из них 3 миллиона — медицинских.

Напомним, что при таких объемах производства и поставок дефицит средств индивидуальной защиты для медиков остается острейшей проблемой российского здравоохранения во время пандемии. Нехватка элементарных средств, в том числе защитных масок, существует практически во всех регионах России, о чем заявлял, в частности, медицинских профсоюз «Альянс врачей». Кроме того, из-за длительных бюрократических процедур медики предпочитают обращаться за помощью в благотворительные фонды, а не в структуры Минздрава.



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