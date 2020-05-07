 

В Москве умер 51 пациент с коронавирусом

07.05.2020, 21:55, Новости дня

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщил о смерти еще 51 пациента.

У скончавшихся была подтвержденная пневмония и положительный результат на COVID-19. Таким образом общее количество умерших в Москве с коронавирусом достигло отметки в 956 случаев. Днем ранее, 6 мая, сообщалось о смерти 39 пациентов.

По официальным данным, всего в РФ на утро 7 мая COVID-19 выявили у 177 160 человек. Прирост за сутки — 11 231. Общее количество умерших в Москве — 1625 человек.



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