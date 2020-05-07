В Башкортостане спасли застрявшую в заборе собаку

07.05.2020, 21:55, Новости дня

Сотрудники МЧС спасли застрявшую в заборе собаку. ЧП произошло в городе Туймазы. Как сообщили ГТРК "Башкортостан" в пресс-службе ведомства, во время того, как хозяйка выгуливала своего питомца, пес из любопытства сунул морду в ограждение. В итоге его голова застряла. Сначала девушка попыталась освободить животное своими силами, однако после безуспешных попыток она была вынуждена обратиться в экстренные службы.

Прибыв на место, спасатели разжали прутья забора и вытащили испуганную собаку. К счастью, пес не пострадал.

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ГТРК "Башкортостан"