“Академик Черский” направился в Германию

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07.05.2020, 21:55, Новости дня

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое называют возможным достройщиком газопровода "Северный поток-2", снялось с якоря недалеко от Калининграда и отправилось в порт Мукран на севере Германии, куда должно прийти 8 мая 2020 года.

Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют интернет-сайты, отслеживающие передвижения морских судов.

В Мукране находится логистический терминал для поставки труб.

"Академик Черский" покинул в феврале 2020 года порт Находка на Дальнем Востоке и отправился в сторону Балтики, за несколько месяцев обогнув Африку и двигаясь на север Атлантического океана. 3 мая судно бросило якорь недалеко от Калининграда, в Гданьском проливе.



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