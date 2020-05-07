 

Сенат не преодолел вето Трампа на ограничение полномочий по применению силы против Ирана

07.05.2020, 21:53, Новости дня

Сенат Конгресса США не преодолел вето президента страны Дональда Трампа на резолюцию Конгресса об ограничении его полномочий по использованию американских вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.

Демократы верхней палаты Конгресса, выступающие против решения Трампа, не смогли набрать необходимые две трети, или 67 голосов. Преодоление вето поддержали 49 сенаторов, 44 законодателя высказались против, передает ТАСС.

Напомним, Трамп называл резолюцию «крайне оскорбительной» и «основанной на неправильном понимании фактов и положений законодательства». Американский лидер выразил уверенность, что резолюция «нанесла бы серьезный ущерб возможностям президента защищать Соединенные Штаты, их союзников и партнеров».



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