Мнение: Письмо: “Возвращайся, если хочешь”

07.05.2020, 21:49, Разное

Популярный формат письма – жена Штурман, Мегера Мегеровна, считающая себя Владычицей морской.

Важно, что все такие Штурманы время от времени жалуются как попрошайки на форумах кукушек и те их заверяют, что они в своем праве, что они в своих границах конечно же, и правда на их стороне, а мужья плохие.

Я сознательно пытаюсь таких отогнать от своего блога, чтобы они обиделись и перестали сюда ходить. Но не выходит, все равно пишут. Наверное предчувствуют в будущем разбитое корыто и хотели бы этого избежать.

milenia23

Добрый день!

Читаю Ваш блог уже давно и очень благодарна за информацию, которую Вы даёте.

(Многие пишут “давно читаю”, имея в виду, что несколько лет назад тоже что-то тут у меня читали. По этой вот сразу видно, что она не в курсе, что обращаться ко мне нужно не “добрый день” словно она лось из анекдота)

На днях у меня случилась ситуация, касающаяся моего брака.

С мужем в браке 2 года, до этого жили вместе столько же. Есть сын, которому 2 года.

(Поженились, когда ребенок родился)

Сейчас в декретном отпуске, муж работает. Отношения после рождения ребёнка стали напряженными, полагая, что это дефолт. До появления ребёнка мы оба любили посиделки с друзьями до утра с алкоголем и песнями. После рождения сына любить не перестали, но делать это как раньше получается только у мужа, так как маленький общий ребёнок полностью в моей зоне ответственности.

(Смотрите, какой у нее бардак в понятиях. Она хочет сказать, что опека ребенка легла на ее плечи полностью, а говорит про ответственность, типа она сама эту ответственность взяла, а не пытается изо всех сил с себя скинуть. Если бы выражалась корректно, могла бы оценить, что опекает ребенка не только она, муж опекает его материально, да и бытовые обязанности наверняка на себя берет)

Иными словами, у мужа жизнь не поменялась, моя же жизнь изменилась на 180 градусов.

(Когда муж с ней разведется, а он разведется скорее всего, для нее будет аксиомой, что ЕЕ ребенок должен остаться с ней, что прав на ребенка у нее намного больше. Но при этом такие тетки очень негодуют, что жизнь их меняется больше, чем жизнь мужчин. Вроде и понимают, что с пузом ходить и грудью кормить – их дело, но очень хочется, чтобы муж все это время с опахалом вокруг ходил и был мальчиком подай-принеси)

Соответственно, мы стали ссориться. Мне не хочется выполнять идеальный в соответствии мужа объём домашних обязанностей, мужу не хочется уделять в соответствии с моими ожиданиями время семье.

(Он не просит у нее ничего идеального наверняка, это она хочет, чтобы он взял на себя побольше вместо отдыха после работы)

Ссоримся-миримся, живем дальше, но моё напряжение нарастает. И вот, кульминация случилась в эти праздники. После самоизоляции (муж работал дома) наконец-то выбираемся на дачу, на неделю. Замариновали вместе мясо, муж купил продуктов, я собрала вещи-приехали.

(Работает только муж, продукты покупает он, а мясо они маринуют вместе. В общем, понятно примерно разделение труда)

На дачном массиве так же есть участок лучшего друга мужа, общего нашего приятеля. Он тоже там с семьей-жена и двухмесячный сын. В первую ночь они к нам заехали, поели шашлыки и разошлись часов в 9, так как маленький у них уже спать хотел, нашего сына я всегда в 8 укладываю и он спокойно спит всю ночь.

На второй день я с утра с ребёнком занимаюсь и готовлю еды нам всем на неделю. Муж, как обычно, спит.

(Муж спит, ее жаба душит, это понятно)

Потом поехали к друзьям на участок, в 5 вечера. Они позвали в баню. Заранее с мужем обговорили момент, что надо максимум в 8 уже домой, так как сына надо спать уложить и муж сам сказал, что выпьет максимум бутылку пива, так как он за рулем. Я получила одобрение этой идеи и мы выехали.

(Типичное штурманское “обговорили”. Она выдвинула требования, муж согласился, чтобы мирно поехать в гости, не видеть ее надутое лицо. И дальше смотрите: муж САМ сказал, как всегда у Штурманов, но потом: она получила одобрение своей идеи)

На месте было решено, что сначала мы с женой друга и моим сыном идём в баню, потом мужики. Они в это время пожарили мясо. Мы быстро помылись и начали накрывать на стол. Мужики вышли из бани только в 9 вечера, выпив не только пиво, но не совсем пьяными. Причём жена друга к ним заходила два раза с просьбами как-то ускориться уже, так как вечер перестаёт быть томным.

(Девушки, незамужние, видите, почему хорошие мужчины не хотят жениться? Нет жизни после брака. Нельзя с другом в бане посидеть, бабы бегают вокруг и кудахчут, чтобы поторопились. Нет бы оставили их в покое. Неужели нет своих интересов, своих разговоров? Почему мужчинам приятно провести время без жен, а жены никак не могут без них? Жадность душит, где холопы, почему это мы должны тут одни с детьми. Как будто после развода они будут не одни с детьми. Или как будто им дети не нужны. И всегда жены говорят в случае таких конфликтов: мы же договориились, не надо было обещать. Но договариваются они всегда по-штурмански: “Парни, вы же быстро помоетесь?” И парни им: “Да-да, мы мигом” под щипцами. А как только выпили и расслабились, сразу охотно все “забыли”, потому что щипцы надоели давно)

В итоге я беру сына и собираюсь сваливать. Мужу только сказала, что ночевать домой приходить не надо, ворота я не открою. Без криков.

(Без криков она с мужем говорит. Просто озвучивая приказ, спокойно)

Мужикам же нужно после бани поесть ещё, а ждать я больше не стала. Муж хотел отвезти нас, но я не согласилась ехать с ним, отвёз нас его друг. Ребёнка с трудом уложила (перевозбудился) и сама легла спать. В 23:30 меня разбудил муж, зачем-то подъехавший на дачу. Перелез через забор и началось в колхозе утро. Муж весел и беззаботен, конечно, выпил и отдохнул, я разбуженная и злая.

(Вот ее основная претензия: жаба, которая душит. Он весел и отдохнул, а она тут с ребееенком. Видите, отчего все претензии? Не считают ребенка счастьем, считают, что родили не себе, а мужу или государству. Хотя не роди она ребенка, бегала бы сейчас и искала возможности от кого-нибудь родить. Не хотят женщины ответственно и честно осознать, что ребенок им самим нужен, что остаться бездетной – горе. Хотят делать вид, что это их жертва и милость всем, за которую им должны)

На мой вопрос: зачем приехал? Ответил: это же мой штаб. Слово за слово, в итоге я же и виновата. Он телефон не взял, время не видел, жену друга не слышал, я сама должна была прийти. Парирую: ты сюда приехал сказать, что ты прав, я виновата? Сказал, можешь дальше ехать.

(Она сказала: можешь дальше ехать. Ведет себя как с холуем. А дача вряд ли принадлежит ей, наверняка совместная собственность или даже его)

В конце концов, выдавил из себя, что всё-таки надо было оторваться от отдыха, отвезти нас обратно и продолжить с другом. Типо, да, виноват. Хочешь, я завтра сам с утра с ребёнком посижу, а ты выспишься? На том и порешили и пошли спать.

На утро ребёнок проснулся, муж спит. Я недоумеваю: ты вставать то собираешься? В ответ: 10 минут. Спустя время – картина та же. В итоге я уже не выдерживаю и ставлю ультиматум: либо вставай и дай мне поспать, либо вали. Скандал, попытка найти решение: давай, я до 9 посижу, а потом спать.

(Она ему: вали, а он просит компромиссов. На каком основании она его прогоняет? Царица)

Ребёнок в 6 проснулся (обычно в 7). Я не соглашаюсь, собираю вещи мужа, кидаю всё на газон, кричу уже, чтобы сваливал. Муж уже тоже злой, хочет в обед поехать, так как с похмелья. Мне плевать, говорю: спи у друга или в машине, но не здесь.

(Кто там кудахтал про домашнее насилие? У меня почти в каждом письме вот такие вот жены. И это мне пишут, зная, что я терпеть таких не могу. Представляете, сколько их на самом деле?)

В конце концов уезжает. Через час звонил: вас в город не забрать? Я отказалась, сказала: возвращайся, если хочешь. В ответ: мне позволение не нужно. Потом звонила сама, узнать, доехал ли. Всё нормально, в городе. Потом вечером, успокоилась, написала: признаю, что моя реакция была чрезмерна и не соответствовала твоему проступку. За это извиняюсь. В ответ ничего.

На следующий день смс: после карантина надо в загс на развод. Ответила, что в загсе нас не разведут, только в суд. Скинула ссылку. Готовь документы. Позвонила, хотела обсудить вопрос, куда мне после дачи ехать: к нему, где живем, или к себе (есть квартира, сейчас там квартиранты, сначала, соответственно к моим родителям, до конца месяца).

Трубку не брал. Написала ему в мессенджер: позвони, надо обсудить детали. Вечером ответил: это не к спеху. На следующий день тишина. Написала: С тобой всё хорошо? Ответ: нормально. Написала: мне к нам возвращаться или ты меня видеть не хочешь? Ответил: как хочешь.

И всё, дальше обоюдное молчание. Я понимаю, что не должна была так остро реагировать, но история не терпит сослагательных наклонений. В данный момент хотелось бы остаться хотя бы в дружеских отношениях, так как есть ребёнок. В идеале, конечно, не допустить развода, но если муж уже всё решил, не вижу возможности это изменить. Спасибо, что прочитали!

(Автор, вас ждут большие неприятности дальше. Это вы пока такая наглая, уверенная, что муж не посмеет развестись, но и думающая, что жизнь без него будет лучше. А скоро этим иллюзиями придет конец. Пока я даже просвета не вижу в поле автора. Она не признает своих косяков, она не собирается менять отношение к мужу. Посмотрите как нагло она ему швырнула ссылки на документы. Представляете, что с ней будет, когда с нее окончательно свалится корона? И если сейчас от неожиданного бунта своего раба она и помирится с ним, вскоре опять будет шашкой размахивать, потому что имя ей – жадная прорва)