 

Литва обвинила Россию в «искажении» информации о Второй мировой

07.05.2020, 21:48, Новости дня

Парламент Литвы на пленарном заседании принял резолюцию с критикой в адрес РФ в связи с расхождениями во взглядах на историческое прошлое. Соответствующий документ на пленарном заседании депутаты поддержали единогласно.

Уточняется, что в документе содержатся утверждения о том, что РФ якобы переписывает историю Второй мировой войны. Литовские депутаты призывают Европарламент, высшие законодательные органы других стран Европы и международное сообщество не мириться с этим и противостоять распространению так называемой дезинформации, передает ТАСС.

Россия ранее неоднократно подчеркивала, что государства Балтии последовательно проводят линию на пересмотр итогов Второй мировой войны, принижая или отрицая роль советского солдата в освобождении мира от нацизма.

Как отметил посол РФ в Литве Александр Удальцов в опубликованном в четверг интервью русскоязычной газете «Обзор», местные псевдоисторики, объявляя СССР наравне с Германией главным виновником войны, наклеивая ярлык «оккупантов» на советских воинов-освободителей и героизируя пособников нацистов, бросают вызов здравому смыслу и памяти миллионов людей, отдавших свои жизни борьбе с фашистской чумой.

Удальцов также сообщал, что организаторы акции «Бессмертный полк» подвергаются политическим преследованиям в Литве.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Литва пытается сорвать празднование Дня Победы в России.



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