 

Трамп заявил о согласии РФ принять аппараты ИВЛ из США

07.05.2020, 21:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора принял предложение направить РФ аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщило Reuters.

В свою очередь Bloomberg сообщает, что глава вашингтонской администрации положительно оценил беседу с главой российского государства, передает ТАСС.

Напомним, в четверг Путин и Трамп обменялись поздравлениями с 75-летием Победы. В конце апреля президенты РФ и США сделали совместное заявление по случаю 75-летия встречи на Эльбе, отметив, что «дух Эльбы» является примером того, как РФ и США могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели.



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