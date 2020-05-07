 

Мнение: Выйдем ли в море в этом году?

07.05.2020, 21:40, Разное

Планировали 30 апреля прилететь в Турцию и 2 мая выйти в море под парусами вот на такой яхте.

Но коронавирус вынудил изменить планы. Перенесли аренду яхты на октябрь.

Но Собянин снова продлил самоизоляцию. Пока до 31 мая. А что будет дальше, видимо, не знает ни Собянин, ни Путин…

К октябрю-то коронавирус будет побежден и границы откроют? Или в этом году уже вряд ли получится выйти в море?

Источник: Ирек Муртазин



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