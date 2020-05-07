Вирус бюрократизма

07.05.2020, 21:39, Разное

Медики победят горздрав так же, как нынешнюю эпидемию.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Хорошо, что Конституционный суд переехал в Санкт-Петербург. Врачам далеко ходить не придется. Но ходить придется, возможно, долго — сначала надо будет получить отказы судов общей юрисдикции, а они, скорее всего, будут применять вызвавшее у врачей обиду разъяснение комитета Правительства СПб по здравоохранению от 27.04.20 № 260-р. Комитет разъяснил, как лечебным учреждениям следует применять постановление Правительства СПб от 20.04.2220 № 221, которым, в случае заражения медицинских работников коронавирусом на работе им выплачивается единовременное пособие 300 тыс. рублей, в случае инвалидности — 500 тыс., а в случае смерти — 1 млн рублей членам семьи.

Прежде всего надо сказать, что такие дополнительные выплаты может позволить себе не каждый российский регион — тут многое зависит от его бюджета. Но удивительна это манера (свойственная не только питерскому горздраву) одной рукой предоставлять льготы, а другой писать такую инструкцию, по которой получить их трудно или вовсе невозможно.

В репортаже Ирины Тумаковой подробно объясняется, почему большинство врачей и медсестер могут эту выплату не получить: для этого им придется доказывать, что они заразились именно на работе и не по собственной вине — такова уже начавшая складываться практика. А мы теперь объясним, почему эта практика неправильна и

при должном терпении медики или, увы, уже их родственники эти выплаты все-таки получат.

Понятная обида плохо защищенных (не только в Санкт-Петербурге) медработников была так сильна, что вопрос достиг Совета по правам человека. По общей просьбе член СПЧ Борис Кравченко, президент Конфедерации труда России, дал подробное разъяснение, основанное на действующем законодательстве об охране труда.

COVID-19 относится к патогенным микроорганизмам – возбудителям высококонтагиозных эпидемических заболеваний и классифицируется как вредный (опасный) производственный фактор в соответствии с Классификатором, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014г. №33н. Работа с пациентами – носителями COVID-19 является работой во вредных условиях труда (класс 3.3 или выше) и требует обязательного использования средств индивидуальной защиты.

Работодатель обязан обеспечить безопасность и условия труда в соответствии со всеми государственными нормативами, включая «средства индивидуальной и коллективной защиты работников; специальную одежду и обувь; другие средства индивидуальной защиты; смывающие и обезвреживающие средства». Все это должно приобретаться, разумеется, за счет работодателя, и

любые отговорки вроде: «нет того и этого, нет денег, негде взять» — на его юридическую ответственность никоим образом не влияют

(ст. 22, 212, 221 ТК РФ).

В соответствии со ст. 227 ТК РФ расследованию несчастных случаев подлежат события, в результате которых работниками были получены повреждения здоровья, повлекшие за собой временную или стойкую утрату трудоспособности (или необходимость перевода на другую работу), либо смерть пострадавших, если указанные события произошли: в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов или времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, а также при выполнении работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни, и при иных правомерных действиях, обусловленных трудовыми отношениями либо совершаемых в интересах медицинского учреждения, в том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая.

В соответствии с законом «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» от 24.07.1998 № 125-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности в результате несчастного случая равняется 100 процентам от средней заработной платы работника. Кроме этого, работнику, получившему вред здоровью в результате несчастного случая на производстве, оплачивается необходимая реабилитация и — внимание!— выплачивается единовременная страховая выплата.

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Мы полагаем, что пособия, вводимые (спасибо!) постановлением правительства СПб от 20.04.2220 № 221, именно такими страховыми выплатами и являются. Суды должны будут исходить из презумпции, защищающей работников: не врачи должны будут доказывать (администрации, комиссиям или, в крайнем случае, в суде), что они заразились именно на работе, а наоборот: администрация в спорных случаях должна будет доказывать, что это произошло в каком-то другом месте и в другое время. Поскольку коронавирус пока еще не мутировал настолько, чтобы оставлять свидетельства места и времени заражения, все шансы на выигрыш таких споров будут на стороне медиков. Рано или поздно медицина победит бюрократию так же, как и коронавирусную инфекцию.

Если в ходе расследования несчастного случая, будет выявлено, что причиной послужили нарушения, допущенные работодателем, например, необеспечение средствами СИЗ, то в отношении работодателя и конкретных должностных лиц могут быть применены санкции, предусмотренные ст. 5.27 КоАП РФ, а в случае смерти работников, ст. 143 УК РФ.

Леонид Никитинский

обозреватель, член СПЧ