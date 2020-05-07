 

Сводит риски к нулю: опробовано чудо-средство от коронавируса

07.05.2020, 21:30, Разное

Глава региона опробовал новейшую российскую разработку на себе. Информация об испытании дезинфицирующей кабины от коронавируса появилась на официальном портале правительства Кировской области.

Устройство представляет собой рамку, ее можно установить на входе. Кабина полностью автоматизирована: в нее встроены датчики движения, которые моментально реагируют на появление человека. После этого в течение нескольких секунд на каждого проходящего по всему его росту распыляется дезинфицирующее средство.

Для борьбы с коронавирусом кабину также оснастили специальным блоком для обеззараживания гаджетов. Как сообщает сайт телеканала “Царьград”, в сочетании с маской устройство практически гарантированно помогает защититься от COVID-19.

Напомним, что количество зараженных коронавирусом в России превысило 175 тысяч человек. За последние сутки было выявлено свыше 11 тысяч новых случаев, из них большая часть в Москве.

Мэр столицы Сергей Собянин продлил режим ограничительных мер до 31 мая. Кроме того, горожане будут обязаны носить маски и перчатки на транспорте, в магазинах и аптеках. При передвижении по улице надевать их необязательно.

Вместе с тем с 12 мая в городе возобновят работу промышленные и строительные предприятия. Ранее их деятельность была приостановлена из-за коронавируса в Москве.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 7 Май 2020 в 1:03 PDT



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