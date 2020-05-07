На приеме доктора просят у пациентов с хроническими заболеваниями справку об отсутствии COVID-19

07.05.2020, 21:30, Разное

Россиянам пришлось столкнуться с проблемой, заключающейся в отказе докторов консультировать больных без документов с негативным результатом на коронавирус. Информацию рассказал Всероссийский союз пациентов.

Союз пациентов написал обращение в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования о том, что доктора не хотят принимать больных без исследований на отсутствие коронавируса. Но такой документ нелегко достать в срок или бесплатно из-за перегруженности лабораторий. Также в отдельных регионах РФ отклоняют просьбу проводить анализ бесплатно, считая, что у людей нет симптомов болезни или же они не состоят в группе риска.

Люди, имеющие хронические заболевания, должны вовремя проходить лечение или наблюдаться в специальных больницах. Но сегодня они не могут попасть к доктору из-за неимения документа и невозможности его взять. Из-за сложившейся ситуации Всероссийский союз пациентов просит разъяснить этот вопрос.