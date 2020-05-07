 

На приеме доктора просят у пациентов с хроническими заболеваниями справку об отсутствии COVID-19

07.05.2020, 21:30, Разное

Россиянам пришлось столкнуться с проблемой, заключающейся в отказе докторов консультировать больных без документов с негативным результатом на коронавирус. Информацию рассказал Всероссийский союз пациентов.
Союз пациентов написал обращение в федеральный Фонд обязательного медицинского страхования о том, что доктора не хотят принимать больных без исследований на отсутствие коронавируса. Но такой документ нелегко достать в срок или бесплатно из-за перегруженности лабораторий. Также в отдельных регионах РФ отклоняют просьбу проводить анализ бесплатно, считая, что у людей нет симптомов болезни или же они не состоят в группе риска.

Люди, имеющие хронические заболевания, должны вовремя проходить лечение или наблюдаться в специальных больницах. Но сегодня они не могут попасть к доктору из-за неимения документа и невозможности его взять. Из-за сложившейся ситуации Всероссийский союз пациентов просит разъяснить этот вопрос.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Кейт Бекинсейл встречается с 22-летним рок-музыкантом

06.04 / В Сеть загрузили демоверсию эмулятора PlayStation 4 Spine для системы Linux

24.04 / Ученые рассказали, как непереносимость глютена влияет на мозг

14.04 / Елена Малышева рассказала, почему в Англии у трети докторов обнаружили COVID-19

31.03 / Мнение: Потеря близкого

07.05 / Мнение: Стала ли Россия сильнее за последние 12 лет?

28.03 / Если у вас есть собака…

22.04 / “Улыбается, общается с близкими”: Друг семьи Анастасии Заворотнюк рассказал о самочувствии актрисы

29.03 / Клава Кока закрутила роман с Димой Гордеем

30.03 / Личное: Избавиться от ребёнка — норма?!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска