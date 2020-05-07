Российские специалисты разрабатывают бронетранспортер для выполнения боевых задач в Арктике

07.05.2020, 21:30, Разное

Специалисты из Российской Федерации в настоящее время занимаются разработкой нового гусеничного бронетранспортера. В соответствии с планами, боевая машина будет предназначена для выполнения военных задач в условиях Арктики.

По словам генерального директора ООО “Военно-промышленная компания” Александра Красовицкого, бронетранспортер будет вездеходным, созданным на гусеничном ходу. Впрочем, другие технические характеристики новой модели пока не подлежат рассекречиванию. Примечательно, что разработке предприятия, специализирующегося на производстве колесной бронетехники, принадлежат такие образцы, как семейство бронеавтомобилей “Тигр” и перспективная платформа “Бумеранг”.

К слову, уже в текущем году планируется принятие на вооружение ВС РФ более 130 единиц новых бронетранспортеров БТР-82, отличающихся от прежних моделей повышенными показателями огневой мощи. Об этом сообщает интернет-издание “Политэксперт”.