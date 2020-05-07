 

Российские специалисты разрабатывают бронетранспортер для выполнения боевых задач в Арктике

07.05.2020, 21:30, Разное

Специалисты из Российской Федерации в настоящее время занимаются разработкой нового гусеничного бронетранспортера. В соответствии с планами, боевая машина будет предназначена для выполнения военных задач в условиях Арктики.
По словам генерального директора ООО “Военно-промышленная компания” Александра Красовицкого, бронетранспортер будет вездеходным, созданным на гусеничном ходу. Впрочем, другие технические характеристики новой модели пока не подлежат рассекречиванию. Примечательно, что разработке предприятия, специализирующегося на производстве колесной бронетехники, принадлежат такие образцы, как семейство бронеавтомобилей “Тигр” и перспективная платформа “Бумеранг”.

К слову, уже в текущем году планируется принятие на вооружение ВС РФ более 130 единиц новых бронетранспортеров БТР-82, отличающихся от прежних моделей повышенными показателями огневой мощи. Об этом сообщает интернет-издание “Политэксперт”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / Российская разработка позволяет обнаружить коронавирус в воздухе

10.04 / В Москве у безработного мужчины украли 4 миллиона

03.04 / Мнение: Какие деньги?

15.04 / Яна Рудковская рассказала о бурном романе с известным дизайнером

16.04 / Вера Брежнева сделала фото в ванной с обнаженной грудью

06.04 / Эксперты рассказали о большом влиянии Солнца на распространение вирусных инфекций

04.04 / «Всем трудно»: Валерия рассказала, как ее взрослые дети переносят самоизоляцию

19.04 / СМИ: Школьникам Подольска выдали продуктовые наборы с протухшей гречкой

09.04 / EMUI 10.1 Beta будет доступна на всех смартфонах серий Huawei Mate 30 и P30

06.05 / Скандалы: «Бриллиантовый мальчик»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска