В Москве за сутки умер 51 пациент с коронавирусом

07.05.2020, 21:30, Новости дня

За сутки в Москве умер 51 пациент с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении штаба.

Днем ранее в Москве умерли 39 пациентов с коронавирусом.

Всего в столице умерли 956 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Ранее главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев заявил, что выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в РФ еще не было, до этой точки далеко.

В РАН также говорили, что выраженного пика распространения коронавируса в РФ может не быть.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что на протяжении двух недель в столице не растет число госпитализаций и тяжелых больных, что свидетельствует о стабилизации ситуации. По его словам, в городе кратно увеличено тестирование на коронавирус, что влияет на рост числа выявленных больных, но не говорит о росте заболеваемости.