Инфекционист Чуланов: Любые симптомы ОРВИ сейчас могут указывать на COVID-19

07.05.2020, 21:30, Разное

В настоящее время любые симптомы ОРВИ могут оказаться признаками наличия нового вируса COVID-19. Такое заявление сделал Владимир Чуланов, являющийся заместителем главы НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава.

Настороженность и повышенное внимание должно вызывать любое проявление инфекции органов дыхания, поскольку диагностика может показать наличие коронавируса у человека. Сезонные респираторные вирусы встречаются у пациентов все реже, находясь на спаде, поэтому важно следить за состоянием своего здоровья, чтобы избежать прогрессирования недуга.

Для телеканала “Россия 24” эксперт Чуланов подчеркнул, что под симптомами респираторной инфекции с высокой долей вероятности может скрываться вирус SARS-CoV-2.

Во всем мире с первых дней пандемии COVID-19 более 3,6 миллионов людей заразились, скончались порядка 260 тысяч больных. Как пишет федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, на территории РФ зафиксировано 177 160 случаев заболевания, 23 803 пациента вылечились, 1625 граждан умерли.