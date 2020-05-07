Эксперты рассказали о пользе огуречного рассола

07.05.2020, 21:28, Новости дня

Обнаружилось, что записи, которые касаются соленых огурцов, датируются 2030 годом до нашей эры. В то время в долине Тигра путешественники из Индии начали солить этот овощ.

Эксперты говорят о том, что в умеренных дозах рассол может быть полезным для здоровья. Высокое содержание натрия в рассоле увеличивает гидратацию перед тренировками и улучшает производительность. Исследования показали, что употребление этого продукта увеличивает потребление воды и уровень натрия в крови после физической нагрузки. Рассол также может помочь устранить мышечные судороги. Исследование показало, что избавиться от дискомфорта можно за 1,5 минуты. Также рассол устраняет боль в животе и восстанавливает кислотность желудка до здорового уровня. Этот продукт является популярным средством от солнечных ожогов.

По мнению специалистов, употреблять рассол нужно с осторожностью. Чрезмерное употребление продукта может привести к вздутию живота, задержке воды в организме, повышению кровяного давления и несварению желудка.