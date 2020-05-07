ИИ разработал новую налоговую систему

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07.05.2020, 21:28, Новости дня

В основе искусственного интеллекта под названием AI Economist лежит особая система обучения, которая с целью максимизации желаемых результатов предполагает применение наказания и вознаграждения к машинным алгоритмам.

Цель эксперимента исследователей состоит в том, чтобы помочь правительствам во всем мире разработать справедливую систему налогообложения. По словам экспертов, поиск налоговой политики, которая могла бы оптимизировать равенство и производительность, до сих пор является нерешенной задачей.

Программа предлагает создание большого количества экосистем с теоретическими работниками, которые будут торговать валютой и строить дома. ИИ определяет оптимальные ставки налога, а уровни оплаты и набор навыков могут варьироваться. По словам специалистов, такой подход позволит выявить нерациональное поведение, которое экономисты в своих моделях часто не учитывают.



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