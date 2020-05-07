США и восточноевропейские страны: май 45-го не принес свободы всей Европе

07.05.2020, 21:25, Новости дня

Госсекретарь США и министры иностранных дел Болгарии, Чешской республики, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии выступили с совместным заявлением по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

«Отмечая в 2020 году 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, мы отдаем дань уважения жертвам и всем военным, сражавшимся во имя того, чтобы победить нацистскую Германию и положить конец Холокосту», – говорится в заявлении.

«Однако, – подчеркивается далее в документе, – положив конец Второй мировой войне, май 1945 года не принес свободы всей Европе. Центральная и восточная части континента оставались под властью коммунистических режимов еще почти 50 лет. Страны Балтии были незаконно оккупированы и аннексированы, а другие страны Советский Союз держал железной хваткой с помощью подавляющей военной силы, репрессий и идеологического контроля».

«На протяжении многих десятилетий многочисленные европейцы из центральной и восточной частей континента жертвовали своими жизнями в стремлении к свободе, – напоминают авторы заявления. – При этом миллионы людей были лишены прав и фундаментальных свобод, подвергались пыткам и вынужденному переселению. Общества за “железным занавесом” отчаянно искали путь к демократии и независимости».

«События 1956 года, создание и деятельность Хартии-77, движение «Солидарность», Балтийский путь, Осень народов 1989 года, а затем крах Берлинской стены, стали важными вехами, которые внесли решающий вклад в восстановление свободы и демократии в Европе», – отмечается в документе.

«Сегодня мы сотрудничаем во имя того, чтобы Европа была сильной и свободной, и чтобы в ней торжествовали права человека, демократия и правопорядок. Будущее должно основываться на фактах истории и на справедливости по отношению к жертвам тоталитарных режимов. Мы готовы к диалогу со всеми, для кого важны этих принципы. Манипулирование историческими событиями, которые привели ко Второй мировой войне и расколу Европы после войны, – прискорбная попытка фальсифицировать историю», – подчеркивают авторы заявления.

«Мы хотели бы напомнить всем членам мирового сообщества, – говорится в документе, – что для обеспечения долгосрочной международной безопасности, стабильности и мира необходимо искренне и последовательно придерживаться международных законов и норм, в том числе – в отношении суверенитета и территориальной целостности всех стран. Усвоив жестокие уроки Второй мировой войны, мы призываем мировое сообщество вместе с нами решительно отвергнуть концепцию сфер влияния и настаивать на равенстве всех суверенных государств».