КС Молдавии признал незаконным соглашение о займе у России
07.05.2020, 21:16, Новости дня
Конституционный суд (КС) Молдавии признал не соответствующим основному закону страны соглашение о займе у РФ в размере 200 млн евро. Соответствующее решение принято на заседании в четверг по требованию депутатов от проевропейской оппозиции.
«КС считает не соответствующим основному закону соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Молдова о предоставлении правительству государственного финансового займа», – передает ТАСС заявление председателя КС Домники Маноле.
Она добавила, что решение является окончательным и пересмотру не подлежит».
В апреле Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона о получении кредита от России.
О подписании соответствующего соглашения с российским Минфином 17 апреля сообщил глава Молдавии Игорь Додон. 23 апреля договор ратифицировал парламент республики.
Средства планировалось направить на поддержку госбюджета.
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