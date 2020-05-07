КС Молдавии признал незаконным соглашение о займе у России

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07.05.2020, 21:16, Новости дня

Конституционный суд (КС) Молдавии признал не соответствующим основному закону страны соглашение о займе у РФ в размере 200 млн евро. Соответствующее решение принято на заседании в четверг по требованию депутатов от проевропейской оппозиции.

«КС считает не соответствующим основному закону соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Молдова о предоставлении правительству государственного финансового займа», – передает ТАСС заявление председателя КС Домники Маноле.

Она добавила, что решение является окончательным и пересмотру не подлежит».

В апреле Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона о получении кредита от России.

О подписании соответствующего соглашения с российским Минфином 17 апреля сообщил глава Молдавии Игорь Додон. 23 апреля договор ратифицировал парламент республики.

Средства планировалось направить на поддержку госбюджета.



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