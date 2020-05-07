Мнение: Семен Семенченко готовит новую блокаду

07.05.2020, 21:10, Разное

Снова активирован агент "Семен".

Семен Семенченко собирается блокировать поставки топлива из России на Украину

Между Россией и Украиной возобновилась поставка топлива, «Западная нефтегазовая компания» (ЗНГК) и «Евростандарт» в конце апреля возобновили импортные поставки автомобильных бензинов из России.

Об этом сообщает украинский сайт enkorr, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В конце апреля – начале мая ЗНГК оформила импорт около 400 т бензина и 2,3 тыс т дизельного топлива, «Евростандарт» — 115 т бензина и 1,7 тыс т дизеля.

Последний раз поставки бензинов и дизельного топлива из России на Украину по железной дороге осуществлялись в 2016 г.

Поставками российского топлива Украина пытается компенсировать сокращение импорта из Белоруссии.

Но неспокойно на душе у экс-комбата «Донбасса», неонациста Семен Семенченко, который уже пообещал вместе с «побратимами» блокировать российские поставки.

«Как будут развиваться события, если отправки продолжатся? Как обычно. Немногочисленные активисты при поддержке ветеранов “Донбасс” заблокируют отгрузки. Коммерсанты заплатят полиции и титушкам. Полиция начнет попытку силового разгона. Прокуратура возбудит уголовные дела.

Украинские СМИ, которым заплатят коммерсанты, начнут поливать нас дерьмом из любви к деньгам. Когда мы прорвем молчание медиа и провалим все попытки титушек в погонах разогнать нас – правительство проснется.

Они будут вынуждены ввести запретительные пошлины на ввоз российского бензина. Чтобы сократить эту цепочку, предлагаю правительству сделать это прямо сейчас», – написал Семенченко у себя в «фейсбуке».

https://asd.news/news/semen-semenchenko-sobiraetsya-blokirovat-postavki-topliva-iz-rossii-na-ukrainu/ – цинк

В свое время, в 2017-м году, угольная блокада Донбасса, лицом которой был фельдмаршал Семенченко, привела к интересным последствиям. Угольные схемы (за счет который обеспечивалось финансирование строительства республик), которые шли напрямую из ЛДНР на Украину через линию фронта, приказали долго жить. Многие чиновники в ЛДНР и на Украине остались без угольной маржи (а также возможности банально воровать угольные деньги, как это было в ЛНР в 2014-2015 годах), а на блокпостах, через которые проходили угольные составы, упали доходы. Но прекратил ли уголь из ЛДНР поступать на Украину? Конечно же нет. Он теперь отправлялся в Россию (и не только в России, а например, в Польшу или Турцию), и потом уже как российский, перепродавался на Украину, хотя все понимают, что это все тот же уголь с Донбасса. Единственным итогом "угольной блокады" стало изменение маршрута (который удлинился) поставок и лиц, которые снимали с этого угольную маржу.

По сути, шайка Семенчеко выступает в роли инструмента, с помощью которого осуществляется борьба за ресурсные потоки и возможности снимать с нее маржу. На проценты от этой деятельности Семенченко и живет.

Очевидно, что кто-то хочет изменить поставки бензина из РФ на территорию Украину и вытеснить конкурентов. Например, чтобы бензин шел не напрямую с территории России, а например, через Белоруссию, откуда поставки бензина падают (из-за истории с конфликтом вокруг скидки на нефть – возможно, это временное снижение, если ситуация с нефтяной скидкой для Минска будет решена). И как только начались прямые поставки, из чулана снова достали Семенченко что повлиять на схему транспортировки, хотя вполне понятно, что российский бензин так или иначе будет поступать на Украину, как и уголь с Донбасса. Вопрос лишь в том, по каким маршрутам это будет происходить и кто на этом будет делать гешефт – подобные заинтересанты есть и в России, и в Белоруссии и на Украине.

Покуда на Донбассе продолжается война, "эффективный бизнес" делает деньги.