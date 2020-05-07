Эксперты составили рейтинг изготовленных вне КНР азиатских смартфонов

07.05.2020, 21:09, Разное

По мнению профильных специалистов, безоговорочное доминирование в азиатском сегменте рынка смартфонов, изготовленных китайскими компаниями, стало причиной определенной ограниченности в выборе пользователей. Чтобы восполнить информационный пробел, образовавшийся вследствие такого фактора, эксперты составили рейтинг гаджетов, изготовленных в Азии вне КНР.

Определенным сюрпризом стал тот факт, что наиболее конкурентоспособным в области технических характеристик устройством стал вовсе не смартфон производства Южной Кореи, а реализованный разработчиками китайского Тайваня Google Pixel 4XL. В качестве основного достоинства девайса экспертами было названо наличие двойной задней камеры на 16 Мп, обеспечивающей, благодаря присутствию технологии Night Sight, производство высококачественной съемки в любое время суток. Смартфон оснащен дисплеем на 6,3 дюйма, поддержкой 4G LTE, аккумуляторной батареей на 3700 мАч, ОЗУ и ПЗУ на уровне 6 Гб и 64 Гб. Модель оценивается в 62,9 тысячи рублей.

Вслед за указанной моделью расположился японский гаджет Sony Xperia II, имеющий стоимость в 1,2 тысячи долларов США. В его оснащение входят 6,5-дюймовый экран, тройной модуль на 12 Мп, ОЗУ и ПЗУ объемом 8 Гб и 256 Гб. “Бронзу” рейтинга получил ASUS Zenfone 6 ZS630KL, оборудованный 6,4-дюймовым дисплеем, имеющий двойной объектив на 48 Мп, 6 Гб ОЗУ и жесткий диск объемом в 128 Гб. Это устройство тайваньских производителей можно приобрести за 42,9 тысячи рублей. Сообщается, что в рейтинг также попали следующие модели: ROG Phone II, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Z Flip, Galaxy M21, LG V60 ThinQ и G8S ThinQ.