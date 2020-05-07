Селфи-камера iPhone 11 оказалась хуже, чем у флагманов от Huawei и Samsung

07.05.2020, 21:09, Разное

Корпорация Apple всегда пытается убедить потенциальных покупателей, что ее продукция не уступает по качеству оптики смартфонам компаний, функционирующих на ОС Android. Однако базовый вариант iPhone 11 не оправдал надежд разработчиков – селфи-камера смартфона оказалась хуже, чем у флагманов от Huawei и Samsung.

Специалисты DxOMark протестировали iPhone 11, включая фронтальную камеру продукта компании из Купертино. Из преимуществ камеры: качественная передача цветовой гаммы и обеспечение неплохой экспозиции. Модуль не уступает камере, установленной в iPhone 11 Pro Max, но существует значительное различие в фокусном расстоянии.

Фронтальная камера модели была оценена экспертами в 91 балл, сам же смартфон получил более низкую оценку, по сравнению с другими флагманскими устройствами. В рейтинге iPhone 11 обошли Google Pixel 4, Samsung Galaxy Note 10+ 5G и Huawei Mate 30 Pro.