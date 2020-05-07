 

Собянин высказался за ужесточение режима передвижения по Москве

07.05.2020, 21:08, Новости дня

В Москве необходимо ужесточить требования для передвижения по городу в целях борьбы с распространением коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте – только в масках, только в перчатках», – ответил градоначальник на вопрос о планах ввести дополнительные меры по соблюдению социальной дистанции в общественном транспорте, передает РИА «Новости».

Напомним, правительство Москвы продлило режим самоизоляции до 31 мая. Кроме того, ношение масок и перчаток в общественном транспорте в столице будет обязательным.



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