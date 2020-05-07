Экс-глава МВД: Срок давности не поможет Быкову избежать тюрьмы

07.05.2020, 21:08, Новости дня

Известный красноярский бизнесмен Анатолий Быков задержан, поскольку у следствия появились новые улики его причастности к заказным убийствам, предположил в интервью газете ВЗГЛЯД бывший глава МВД Анатолий Куликов. Он считает, что теперь Быкову грозит реальный тюремный срок.

Бывший министр внутренних дел России, генерал армии Анатолий Куликов уверен, что задержанный бизнесмен вряд ли избежит серьезного наказания, ссылаясь на то, что с момента преступления прошло уже 26 лет.

«Есть преступления, по которым нет срока давности. Также есть преступления, факт которых невозможно было доказать раньше, а сегодня появились доказательства. Поэтому задержание Быкова не должно никого смущать. Я не вижу тут никаких незаконных действий», – сказал Куликов. На этот раз Быкову грозит реальный тюремный срок, подчеркнул генерал, руководивший МВД в конце 90-х годов.

Ранее в четверг стало известно о задержании экс-депутата заксобрания Красноярского края, бизнесмена Анатолия Быкова – он заподозрен в организации двойного убийства в 1994 году. Как сообщили в Следственном комитете России, речь идет орасстреле двух членов преступной группировки Быкова.

Как известно, в середине 1990-х годов Быков возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой. В прессе тогда высказывались многочисленные предположения о том, что Быков (или «Толя Бык») – один из крупнейших «крестных отцов» Сибири. В начале нулевых бизнесмена обвинили в совершении тяжких преступлений, но осудили условно.

Обычно в делах об убийстве срок давности не превышает 15 лет, однако другие эксперты также считают, что его истечение Быкову вряд ли поможет избежать тюремного срока. Если квалификация действий Быкова будет по части 2 статьи 105 (максимальная санкция – пожизненное лишение свободы), то вопрос о применении срока давности решается судом, а не следователем, объяснил «Эксперту» адвокат Анатолий Клейменов. И, соответственно, в отношении него до суда могут идти следственные действия.

«Фигура Быкова – это, так сказать, субстанция, связанная с заходом в 90-е годы преступных группировок в нашу промышленность. Как известно, в те годы очень многие предприятия были приватизированы криминальными элементами, – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. – Неслучайно, когда Александр Лебедь стал губернатором Красноярского края, то он схлестнулся с Быковым не по-детски. Уже тогда все было ясно».

По его словам, Быков был человеком с «внутренней бомбой замедленного действия». «Очевидно, что у него огромное количество скелетов в шкафу. Может быть, поэтому, как только он стал заявлять амбиции политического характера, эти скелеты стали вскрывать. Появился человек, который дал на него показания, и на их основании было принято решение о задержании. А дальше совершенно очевидно, что назад уже покойников не носят, Быков будет сидеть и немало», – ожидает Михайлов.

В свою очередь депутат Госдумы, бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн сообщил газете ВЗГЛЯД, что считает задержание Быкова знаковым событием: «Мне трудно сказать, какие главные мотивы лежат в основе его задержания и, возможно, будущего ареста. Но очевидно, что задержание Быкова – это серьезный сигнал для всех представителей преступного мира».