Мнение: Читаем хит сезона – Страну утраченной эмпатии!

07.05.2020, 21:06, Разное

Да, ну и для тех, кто не знает, чем занять себя на карантине (который, судя по всему, продлится еще месяца два). И уж тем более для тех, кто понял, что уже потерял бизнес или работу! Для вас, друзья, самое время почитать правду о той стране, в которую вам все равно придется выходить рано или поздно. И – чтоб без иллюзий!

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Просто перейдите по ссылке – https://www.litres.ru/aleksey-roschin/strana-utrachennoy-empatii-kak-sovetskoe-proshloe-vliyaet/

А вот, кстати, рецензия от человека, который мою книгу прочел: https://blaster2009.livejournal.com/1419106.html. Очень интересная!