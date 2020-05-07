 

Мнение: Список загадок-упражнений по искусству в рубрике “угадайка”

07.05.2020, 20:55, Разное

Углубляемся в гендерный вопрос:

  • Да женщины вообще рисовать не умеют хорошо! Давайте проверим

  • Насколько вы наблюдательны и разбираетесь в психологии? Тренируемся на картинах (автопортреты)

  • Женский взгляд на внешность, свою и чужую: есть разница? Проверяем свой глаз

  • Сможете угадать, кто написал картину с обнаженным юношей — художник-натурал, или нет?

  • Это его жена или посторонняя баба? Угадываем по лицу

  • Лица законных мужей: чем они отличаются от посторонних?

Разбираемся в том, что такое "авторский почерк":

  • Липовый Тициан и настоящий Тициан

  • Рубенс и его копипастеры

  • Трудно ли отличить Тициана от Рубенса?

  • Чем целлюлит Рубенса отличается от целлюлита Ван Дейка и целлюлита Йорданса?

  • Художники-толкинисты 19 века, или об игре в эскапизм в живописи (назарейцы)

  • Почему с этим Леонардо да Винчи все так носятся

  • Когда светотень бывает жестокой (Караваджо)

Учимся читать душу по лицам:

  • Как определить, что люди женаты (по портретам)

  • Как понять, что для портрета позировал покойник

  • Портреты, которые вообще полное враньё

Дегустируем национальные школы:

  • Горячие южные парни против холодных северных

  • А с какого ты району? — как на этот вопрос отвечают искусствоведы (Венецианская школа)

  • Как понять, доска из Пскова или из Москвы?

Учимся видеть "искру божию":

  • Реально творчество гениев сразу видно, или это искусствоведы сами все придумывают? (французы 19 века)

  • Упражнения в атрибуции: отличаем Мурильо от подражателей

  • Кто владеет Эль Греко подлинным, а кто врёт?

Изучаем восходящие и нисходящие диагонали:

  • Найди перекошенную картину и проверь, такой же у тебя глазомер, как у мастера живописи

  • Умнее ли ты художника-авангардиста? Проверь себя

  • Можно ли угадать национальность художника по его работе? Или хотя бы расу?

Источник: Шакко



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