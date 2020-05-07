Мнение: Список загадок-упражнений по искусству в рубрике “угадайка”
07.05.2020, 20:55, Разное
Углубляемся в гендерный вопрос:
- Да женщины вообще рисовать не умеют хорошо! Давайте проверим
- Насколько вы наблюдательны и разбираетесь в психологии? Тренируемся на картинах (автопортреты)
- Женский взгляд на внешность, свою и чужую: есть разница? Проверяем свой глаз
- Сможете угадать, кто написал картину с обнаженным юношей — художник-натурал, или нет?
- Это его жена или посторонняя баба? Угадываем по лицу
- Лица законных мужей: чем они отличаются от посторонних?
Разбираемся в том, что такое "авторский почерк":
- Липовый Тициан и настоящий Тициан
- Рубенс и его копипастеры
- Трудно ли отличить Тициана от Рубенса?
- Чем целлюлит Рубенса отличается от целлюлита Ван Дейка и целлюлита Йорданса?
- Художники-толкинисты 19 века, или об игре в эскапизм в живописи (назарейцы)
- Почему с этим Леонардо да Винчи все так носятся
- Когда светотень бывает жестокой (Караваджо)
Учимся читать душу по лицам:
- Как определить, что люди женаты (по портретам)
- Как понять, что для портрета позировал покойник
- Портреты, которые вообще полное враньё
Дегустируем национальные школы:
- Горячие южные парни против холодных северных
- А с какого ты району? — как на этот вопрос отвечают искусствоведы (Венецианская школа)
- Как понять, доска из Пскова или из Москвы?
Учимся видеть "искру божию":
- Реально творчество гениев сразу видно, или это искусствоведы сами все придумывают? (французы 19 века)
- Упражнения в атрибуции: отличаем Мурильо от подражателей
- Кто владеет Эль Греко подлинным, а кто врёт?
Изучаем восходящие и нисходящие диагонали:
- Найди перекошенную картину и проверь, такой же у тебя глазомер, как у мастера живописи
- Умнее ли ты художника-авангардиста? Проверь себя
- Можно ли угадать национальность художника по его работе? Или хотя бы расу?
Источник: Шакко
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