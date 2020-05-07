Мнение: Список загадок-упражнений по искусству в рубрике “угадайка”

07.05.2020, 20:55, Разное

Углубляемся в гендерный вопрос:

Да женщины вообще рисовать не умеют хорошо! Давайте проверим

Насколько вы наблюдательны и разбираетесь в психологии? Тренируемся на картинах (автопортреты)

Женский взгляд на внешность, свою и чужую: есть разница? Проверяем свой глаз

Сможете угадать, кто написал картину с обнаженным юношей — художник-натурал, или нет?

Это его жена или посторонняя баба? Угадываем по лицу

Лица законных мужей: чем они отличаются от посторонних?

Разбираемся в том, что такое "авторский почерк":

Липовый Тициан и настоящий Тициан

Рубенс и его копипастеры

Трудно ли отличить Тициана от Рубенса?

Чем целлюлит Рубенса отличается от целлюлита Ван Дейка и целлюлита Йорданса?

Художники-толкинисты 19 века, или об игре в эскапизм в живописи (назарейцы)

Почему с этим Леонардо да Винчи все так носятся

Когда светотень бывает жестокой (Караваджо)

Учимся читать душу по лицам:

Как определить, что люди женаты (по портретам)

Как понять, что для портрета позировал покойник

Портреты, которые вообще полное враньё

Дегустируем национальные школы:

Горячие южные парни против холодных северных

А с какого ты району? — как на этот вопрос отвечают искусствоведы (Венецианская школа)

Как понять, доска из Пскова или из Москвы?

Учимся видеть "искру божию":

Реально творчество гениев сразу видно, или это искусствоведы сами все придумывают? (французы 19 века)

Упражнения в атрибуции: отличаем Мурильо от подражателей

Кто владеет Эль Греко подлинным, а кто врёт?

Изучаем восходящие и нисходящие диагонали:

Найди перекошенную картину и проверь, такой же у тебя глазомер, как у мастера живописи

Умнее ли ты художника-авангардиста? Проверь себя

Можно ли угадать национальность художника по его работе? Или хотя бы расу?