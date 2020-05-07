Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь

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07.05.2020, 20:53, Новости дня

Россиянам при выходе из дома во время режима самоизоляции следует носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости, если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации, говорится в рекомендациях Судебно-экспертной палаты (СЭП) России.

«Россиянам лучше быть готовыми предъявлять сотрудникам полиции или Росгвардии договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации. Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание. Но во избежание возможных проверок данный документ необходимо взять с собой», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

«При режиме повышенной готовности житель РФ обязан носить с собой документ, подтверждающий личность, и предъявлять его по требованию уполномоченных должностных лиц. Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением. У сотрудников полиции имеется право принудительной доставки гражданина в территориальное отделение полиции для выяснения личности», – добавили в СЭП.

Также отмечается, что ни один нормативно-правовой акт о введении режима повышенной готовности и затрагивающий конституционные права граждан и организаций, не признан судом незаконным.

Подчеркивается, что нет никаких законных оснований для несоблюдения режима повышенной готовности в различных субъектах.

«Ссылки некоторых правовых блогеров, так называемых коронавирусных диссидентов, на антиконституционность принятых мер, не выдерживают критики», – уточнили в ведомстве.

Напомним, правительство Москвы продлило режим самоизоляции до 31 мая.



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