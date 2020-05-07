Скорые в Нижегородской области стали заправлять бесплатно

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07.05.2020, 20:53, Новости дня

Нижегородские скорые и машины регионального центра медицины катастроф будут заправлять бензином и дизтопливом бесплатно, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Думаю, не надо объяснять, насколько важна оперативная и бесперебойная работа скорой помощи во время эпидемии. Сейчас нагрузка на бригады скорой в Нижнем Новгороде, где больше всего заболевших коронавирусной инфекцией, и Нижегородского центра медицины катастроф выросла в разы. Именно поэтому мы обратились к компании «Лукойл», попросили предоставить медикам бесплатное топливо. Это позволит исключить сбои в работе скорой, даже если врачи столкнутся с пиком вызовов», – цитирует РИА «Новости» первого заместителя губернатора Нижегородской области Евгения Люлина.

Уточняется, что компания «Лукойл» предоставила возможность бесплатно заправлять 94 автомобиля, состоящих на балансе станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода и Нижегородского территориального центра медицины катастроф.

Кроме того, Люлин отметил помощь нижегородских компаний в борьбе с коронавирусом. Так, Объединенная металлургическая компания ремонтирует и дооснащает отделения Выксунской и Кулебакской ЦРБ, а РБПИ «Групп» подарила медоборудование и расходные материалы сразу восьми больницам – в Нижнем Новгороде, Ардатовском, Перевозском, Большемурашкинском, Вадском и Сергачском районах. А «Интел» помог закупить койки для коронавирусных пациентов.

Люлин поблагодарил все компании и предпринимателей, которые внесли свой вклад в борьбу с эпидемией, от имени правительства Нижегородской области.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных страховых гарантиях в виде единовременной выплаты для медработников, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам с выявленным COVID.

Кроме того, по поручению Путина, для медработников, которые работают с больными коронавирусом, будет установлена специальная федеральная выплата: врачам выплатят 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу – 50 тыс. рублей, младшему – 25 тыс. рублей. Врачам скорой помощи – 50 тыс. рублей, фельдшерам и водителям скорой – по 25 тыс. рублей.

Также российский лидер поручил освободить от налога для физических лиц дополнительные выплаты медикам, борющимся с коронавирусом.



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