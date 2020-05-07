Мнение: Цифровая розница

07.05.2020, 20:50, Разное

После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group. Крупные одежные сети, как, например, Zara, Pull & Bear, «Твое», уже занялись оптимизацией точек в торговых центрах столицы. Их примеру, возможно, последуют H&M и Gap.

Кризис – это всегда новые возможности. И сегодня эта возможность для розничной торговли выглядит однозначно – массовый уход в онлайн. Процесс, который и без того шел весьма бодрыми темпами, после карантина примет обвальный характер. По сути, мы можем увидеть крах модели продаж, основанной на крупных торговых центрах. В онлайн-торговле умрет и нынешний розничный мелкий бизнес за исключением привычных рынков, которые, конечно, будут востребованы в разы увеличившимся нищим и бедным населением.

Служба доставки станет после кризиса, пожалуй, самым динамично развивающимся сектором городской экономики, так как взрывной рост онлайн-торговли, работающей по принципу "от экрана монитора к двери квартиры" потребует и совершенно иной логистики.

Розничная торговля всем спектром товаров станет локомотивом роста экономики, причем чем более дикой в этом смысле была страна до кризиса, тем динамичнее будут проходить изменения. Переход к онлайн-торговле шел и до кризиса, но теперь он примет обвальный характер, и сообщения от крупных розничных сетей только подтверждают о том, что изменения будут носить катастрофический для прежней модели вид.

Понятно, что пострадавшими станут девелоперы, вложившие средства в строительство площадей и живущие на сдаче их в аренду. Появится огромное количество безработных – сегодняшних охранников, продавцов, всевозможных администраторов и мерчандайзеров. Будет вынужден переформатироваться весь сектор, обслуживающий нынешнюю модель розничной торговли, а учитывая скорость процесса, который теперь не остановить и не замедлить, внезапные проблемы появятся у миллионов людей по всей стране. Тот, кто успеет понять происходящее и приспособиться, выживет. Кто не успеет – повторит историю динозавров.

В случае, если мы в ходе происходящих событий пойдем по пути развала и распада страны (а этот сценарий становится все более реальным в связи с расползанием вертикали управления и отчетливо наметившейся суверенизацией регионов), то часть территорий страны, конечно, будет охвачена событиями, не способствующими никаким реформам. В таком сюжете появятся территории вооруженных конфликтов, где торговля примитивизируется до банальных базаров и бартерного обмена. (Сейчас уже примерно можно предположить, какие именно регионы и территории в случае распада России станут линиями разлома, в которых полыхнет вооруженный конфликт). Но в целом можно сказать, что современные гражданские войны будут столь же не похожи на предыдущие, как и нынешняя глобальная война-эпидемия на те сценарии ядерного апокалипсиса, которые были в ходу еще совсем недавно. Поэтому значительная часть страны будет все равно жить в относительно современном мире, а значит – процессы перехода в новую цифровую экономику (онлайн-торговля – это и есть часть цифровой экономики) будут характерны и для нас.