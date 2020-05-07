Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ

07.05.2020, 20:45, Новости дня

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили стал председателем Исполнительного комитета реформ. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского от 7 мая.

Саакашвили назначен главой исполкома, а украинский предприниматель Александр Ольшанский – его заместителем, оба – по согласию.

Руководитель комитета реформ и его заместитель войдут в Национальный совет реформ – консультативно-совещательный орган при президенте по вопросам стратегического планирования и внедрения в Украине единой государственной политики реформ и их реализации.

Согласно указу Зеленского, Саакашвили поручается:

инициировать заседания Национального совета реформ и рассмотрение на таких заседаниях вопросов по отдельным направлениям реформ;

обеспечивать выполнение задач, возложенных на комитет;

представлять комитет во взаимодействии с другими вспомогательными органами и службами, созданными президентом Украины, государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями, другими организациями;

представлять решения Национального совета реформ органам исполнительной власти, местного самоуправления, политическим партиям, общественным объединениям и средствам массовой информации;

разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности Национального совета реформ, Исполнительного комитета и представлять их в установленном порядке на рассмотрение главе государства;

образовывать рабочие группы для разработки, детальной проработки отдельных направлений реформ, мониторинга внедрения и эффективности реализации в Украине реформ, достижения целей реформ, хода выполнения решений Национального совета реформ, формировать персональный состав таких рабочих групп.

Председатель комитета и его зам будут работать на общественных началах, оба могут быть назначены советниками президента, сказано в указе.

“Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны”, – приводит слова Зеленского его пресс-служба.

Пятый президент Украины Петр Порошенко поручил создать Национальный совет реформ и Исполнительный комитет реформ 23 июля 2014 года. В состав исполкома на правах сопредседателей должны были войти один из заместителей главы Администрации Президента, один из членов Кабинета Министров и глава одного из комитетов Верховной Рады. Реальной деятельности комитет в течение шести лет не вел.

6 мая 2020 года Саакашвили сообщил, что готовится его назначение в Национальный совет реформ.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. На заседании Национального совета реформ 14 декабря 2015 года произошел конфликт между Саакашвили, премьер-министром Арсением Яценюком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, глава МВД облил одесского губернатора водой.