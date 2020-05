COVID-19 и кожные поражения. Что известно сегодня

07.05.2020, 20:42, Разное

В последние месяцы ученые всего мира работают над подробным описанием проявлений COVID-19 со стороны легких и других органов. Регулярно дополняются данные о кожных симптомах, которые врачи встречают у пациентов с коронавирусной инфекцией. Разбираемся, что это за симптомы и нужно ли в случае недомогания критично рассматривать свою кожу в поисках «фирменного знака» SARS-CoV-2.

В ранних отчетах кожные проявления при COVID-19 упоминались очень редко. В крупном исследовании, опубликованном в New England Journal of Medicine в конце февраля, было указано, что они встречаются у 0,2% пациентов. Но когда к описанию симптомов присоединились дерматологи, мы узнали больше о проявлениях болезни со стороны кожи.

Как все начиналось

Одним из первых сообщений о связи COVID-19 с изменениями со стороны кожи был небольшой отчет итальянских врачей, которые работали в наиболее пострадавших от болезни районах. Кожные симптомы они обнаружили у каждого пятого из 88 участников исследования. Еще раньше появилась небольшая публикация таиландских ученых, сообщавшие, что сыпь может усложнять диагностику коронавирусной инфекции, а в некоторых случаях ее можно спутать с лихорадкой деньге.

Какими могут быть кожные проявления COVID-19

Сыпь может быть очень характерным симптомом инфекционной болезни, иногда только по ней можно поставить диагноз. Но поражения кожи про COVID-19 пока едва ли можно назвать специфическими. Авторы статьи в British Journal of Dermatology выделяют несколько видов сыпи при коронавирусной инфекции:

макулопапулезную (как при кори);

уртикарную (волдыри, как при крапивнице);

ретикулярную асфиксию (пурпурный сетчатый рисунок);

везикулярную сыпь (пызырьки как при ветряной оспе);

«ковидные пальцы».

Помимо этого недавно в JAMA Dermatology врачи описали случай петехиальной сыпи у мужчины. Такая сыпь связана с разрывом мелких сосудов в коже.

«Ковидные пальцы»

В начале апреля появился термин «ковидные пальцы» («COVID toes») – речь идет о специфических изменениях пальцев ног. Мы упоминаем о нем отдельно, поскольку этот симптом выглядит наиболее специфичным для коронавирусной инфекции. Одно из первых их описаний появилось в начале апреля, это сделала группа исследователей из Франции. Кожа пальцев ног, которые наблюдали при COVID-19 специалисты, была красно-розовой (врачи назвали ее «псевдо-обмороженной»), с временно присутствующими волдырями. Такие пациенты могли посещать дерматологов, но у них не всегда проявлялись обычные симптомы коронавирусной инфекции.

В середине апреля в Journal of the American Academy of Dermatologу врачи рассказали о случае поражения кожи пальцев (у нее был пурпурный оттенок) у бельгийского студента.

Изменение цвета и появление волдырей на пальцах при COVID-19 часто сопровождаются жжением. Об этом американский дерматолог Эстер Фриман (Esther Freeman) сообщила в комментарии Washington Post.

Пальцы могут оказаться не «ковидными»

Хотя первым описаниям кожных поражений при COVID-19 уже больше месяца, еще слишком рано называть их специфическим симптомом болезни, считают эксперты. В комментарии Live Science Канаде Шинкай (Kanade Shinkai), профессор Калифорнийского Университета в Сан-Франциско сказала:

«Непонятно, являются ли поражения кожи, которые мы видим при COVID, прямым следствием болезни или они – результат активности иммунной системы». Шинкай указывает, что сейчас также остается неизвестным, насколько часто встречаются изменения кожи при COVID-19, говорят ли они что-то о прогнозе болезни.

В статье, которая опубликована в JAMA Dermatology, Шинкай и соавторы также указывают, что сыпь на коже при COVID-19 может оказаться следствием не только этом болезни, но и реакцией на другие лекарства и даже признаком других, сопутствующих, инфекций. Дерматологи пишут, что хотя «ковидные пальцы» стали широко известны, благодаря СМИ и социальным сетям, ученым еще только предстоит разобраться в проблеме кожных поражений при COVID-19.