Анонсированы первые игры для Xbox Series X

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07.05.2020, 20:40, Новости дня

Компания Microsoft огласила список из 13 игр, которые первыми станут доступны на игровой приставке Xbox Series X следующего поколения. Все они будут маркироваться значком Xbox Series X Optimized (“Оптимизировано для Xbox Series X”), который гарантирует, что проект был улучшен и оптимизирован для новой консоли.

К оптимизациям, в частности, относится поддержка графики в качестве 4K на скорости до 120 кадров в секунду, системы DirectStorage для увеличения скорости загрузки, а также аппаратного ускорения трассировки лучей – технологии, которая отвечает за высокую реалистичность графики.

В список вошли 13 игр от таких студий, как Ubisoft, Deep Silver и Bloober Team. Как ожидается, больше проектов Microsoft анонсирует на конференции Xbox Game Studios, которая намечена на июль.

  • Assassins Creed Valhalla
  • Bright Memory Infinite
  • Call of the Sea
  • Chorus
  • DiRT 5
  • Madden NFL 21
  • Scarlet Nexus
  • Scorn
  • Second Extinction
  • The Ascent
  • The Medium
  • Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
  • Yakuza: Like a Dragon

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Вести.Hi-tech



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