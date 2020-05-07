Анонсированы первые игры для Xbox Series X

07.05.2020, 20:40, Новости дня

Компания Microsoft огласила список из 13 игр, которые первыми станут доступны на игровой приставке Xbox Series X следующего поколения. Все они будут маркироваться значком Xbox Series X Optimized (“Оптимизировано для Xbox Series X”), который гарантирует, что проект был улучшен и оптимизирован для новой консоли.

К оптимизациям, в частности, относится поддержка графики в качестве 4K на скорости до 120 кадров в секунду, системы DirectStorage для увеличения скорости загрузки, а также аппаратного ускорения трассировки лучей – технологии, которая отвечает за высокую реалистичность графики.

В список вошли 13 игр от таких студий, как Ubisoft, Deep Silver и Bloober Team. Как ожидается, больше проектов Microsoft анонсирует на конференции Xbox Game Studios, которая намечена на июль.

Assassins Creed Valhalla

Bright Memory Infinite

Call of the Sea

Chorus

DiRT 5

Madden NFL 21

Scarlet Nexus

Scorn

Second Extinction

The Ascent

The Medium

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

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