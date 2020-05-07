Анонсированы первые игры для Xbox Series X
07.05.2020, 20:40, Новости дня
Компания Microsoft огласила список из 13 игр, которые первыми станут доступны на игровой приставке Xbox Series X следующего поколения. Все они будут маркироваться значком Xbox Series X Optimized (“Оптимизировано для Xbox Series X”), который гарантирует, что проект был улучшен и оптимизирован для новой консоли.
К оптимизациям, в частности, относится поддержка графики в качестве 4K на скорости до 120 кадров в секунду, системы DirectStorage для увеличения скорости загрузки, а также аппаратного ускорения трассировки лучей – технологии, которая отвечает за высокую реалистичность графики.
В список вошли 13 игр от таких студий, как Ubisoft, Deep Silver и Bloober Team. Как ожидается, больше проектов Microsoft анонсирует на конференции Xbox Game Studios, которая намечена на июль.
- Assassins Creed Valhalla
- Bright Memory Infinite
- Call of the Sea
- Chorus
- DiRT 5
- Madden NFL 21
- Scarlet Nexus
- Scorn
- Second Extinction
- The Ascent
- The Medium
- Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
- Yakuza: Like a Dragon
Текст:
Вести.Hi-tech
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет