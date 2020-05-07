Сборная России по шахматам уступила команде Европы в шестом туре Кубка наций

07.05.2020, 20:40, Новости дня

Шахматисты сборной РФ не смогли добиться победы в матче шестого тура онлайн-турнира Кубка наций против команды Европы. Противостояние завершилось со счетом 1,5:2,5 в пользу "европейцев".

Три встречи из четырех завершились ничьими, а еще одна — поражением. Сергей Карякин разошелся миром с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, Владислав Артемьев — с армянином Левоном Ароняном, а Александра Горячкина — с украинкой Анной Музычук. Поражение потерпел Ян Непомнящий, встречавшийся с французом Максимом Вашье-Лагравом.

После шести туров РФ опустилась на четвертую строчку, набрав пять баллов. Выше российской команды лидирующий Китай (11), Европа (9) и США (7). Замыкают таблицу турнира Индия и сборная остального мира (по два балла у каждой).