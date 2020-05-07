 

Сборная России по шахматам уступила команде Европы в шестом туре Кубка наций

07.05.2020, 20:40, Новости дня

Шахматисты сборной РФ не смогли добиться победы в матче шестого тура онлайн-турнира Кубка наций против команды Европы. Противостояние завершилось со счетом 1,5:2,5 в пользу "европейцев".

Три встречи из четырех завершились ничьими, а еще одна — поражением. Сергей Карякин разошелся миром с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, Владислав Артемьев — с армянином Левоном Ароняном, а Александра Горячкина — с украинкой Анной Музычук. Поражение потерпел Ян Непомнящий, встречавшийся с французом Максимом Вашье-Лагравом.

После шести туров РФ опустилась на четвертую строчку, набрав пять баллов. Выше российской команды лидирующий Китай (11), Европа (9) и США (7). Замыкают таблицу турнира Индия и сборная остального мира (по два балла у каждой).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Лавров русскими пословицами ответил на обвинения в «корыстной помощи» Европе

04.05 / Разработан прототип комплекса управления наноспутниками

29.04 / Португалия готова принять гонки “Формулы-1” уже в июне

26.03 / В Казахстане предотвратили теракт

17.04 / В еврозоне фиксируется беспрецедентное падение экономики – Лагард

28.04 / Лионель Месси – лучший футболист 21-го века по данным системы ELO

26.04 / Гражданина Китая оштрафовали за жарку шашлыков на балконе в Хабаровском крае

28.04 / Жители Калифорнии вышли на пляжи при 43 тыс. случаев COVID-19 в штате

11.04 / Китай направил в Россию медицинских экспертов

09.04 / Автоновости: Volkswagen T-Roc получит заряженную гибридную версию GTE

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска