Транспорт после пандемии: Путин обозначил задачи чиновников и представителей отрасли

07.05.2020, 20:40, Новости дня

Сберечь рабочие места, доходы граждан и производственные связи – это главные цели, поставленные Владимиром Путиным сегодня, 7 мая, перед чиновниками и главами компаний, которые отвечают за работу транспортной отрасли. В ней задействованы 4,5 миллиона человек и от их слаженной работы после спада эпидемии будет зависеть восстановление экономики всей страны.

На совещании у президента обсуждали, как помочь отрасли пережить тяжелый период, когда большинство пассажиров остались дома, а транспортники без выручки. В автобусном сообщении отмечается падение потока минимум на 40 процентов, в поездах дальнего следования — на 80 процентов.

"Общая, сквозная проблема для пассажирского транспорта — сокращение туристических потоков. Сегодня международный туризм фактически остановлен. Чтобы он вернулся на прежний уровень, потребуется время. Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам, которые после снятия ограничений, безусловно, запланируют поездки по стране", — отметил Владимир Путин.

В связи с коронавирусом в понятие "безопасная поездка" теперь вкладывают и другой, медицинский смысл, а потому в вагонах РЖД уже сегодня обеспечили социальную дистанцию. Для этого изменили систему бронирования. В одном отсеке плацкарта сейчас вместо шести человек могут ехать только трое. В купе — не более двух пассажиров. Исключение только для семей.

"Проводится ежечасная дезинфекция мест максимального потока пассажиров. На Ленинградском вокзале в Москве реализуется пилотный проект — термометрия в условиях плотного пассажиропотока. И здесь мы надеемся получить положительные результаты, которые лягут в дальнейшем в реализацию концепции здорового пассажира", — рассказал генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров.

Безопасность здоровья пассажиров необходимо будет обеспечить на всех видах транспорта. После постепенного снятия ограничений спрос на поездки неизбежно будет восстанавливаться.

"Очевидно, что нам предстоит вернуть доверие нашего пассажира, убедить его, что транспортная услуга является безопасной со всех точек зрения. Если в прошлом требования к безопасности перевозки не касались медицинской безопасности, то в сегодняшних условиях это первоочередной запрос общества. Маски, перчатки, контроль на входе в терминал — необходимый уровень, балансирующий безопасность пассажира и экономику перевозки, должен быть обеспечен", — отметил министр транспорта Евгений Дитрих.

До конца мая Минтранс вместе с Роспотребназдором разработают изменения в правилах перевозки пассажиров. Дополнительные требования к условиям работы и оказанию транспортных услуг появятся для всех перевозчиков.

"Очевидно, что после спада эпидемии, с учетом наработанного опыта, потребуется серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе, а, может быть, и прежде всего, на транспорте. Обращаю внимание коллег из федеральных ведомств. Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями. Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан. Это всегда должно быть у нас на первом плане", — сообщил Владимир Путин.

В транспортном комплексе РФ занято около 4,5 миллиона человек. Федеральный центр поможет с лизинговыми платежами пригородным пассажирским компаниям, регионам — с лизинговыми выплатами за приобретенные отечественные автобусы, троллейбусы и трамваи.

В крайне тяжелом положении оказались владельцы речного круизного флота. В надежде на рост они запустили глубокую модернизацию, в частности, готовились получить с завода "Красное Сормово" и отправить в путешествие первый за 60 лет круизный лайнер российского производства.

"У нас очень хорошее расписание было в этом году, новые круизы, но, к сожалению, мы не вышли на навигацию, у нас уже отменены рейсы в мае, очевидно, что и в июне, июле. Выручка равна нулю, поэтому кажется достаточно странным, что речной транспорт не был включен в перечень наиболее пострадавших отраслей", — отметил председатель совета директоров круизной компании "Водоход" Виктор Олерский.

Министр финансов Антон Силуанов на это ответил: "В речном транспорте в основном малые и средние предприниматели, они могут воспользоваться мерами поддержки, которые у нас сегодня приняты".

Выслушав всех, президент решил расширить список пострадавших отраслей, чтобы меры поддержки правительства точно дошли до тех, кому адресованы:

"Многие предприятия отрасли, как малые, так и средние, могут этим воспользоваться, а некоторые нет. Мы видим, что там есть очевидные пробелы и надо внимательно проанализировать и посмотреть, а именно добавить в этот список внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки, сообщение. Надо просто посмотреть, могут ли они воспользоваться теми мерами, которые сейчас у нас уже созданы или нет. Вот и все. Если нет, то тогда нужно подумать на тему о том, как им помочь и тем самым охватить мерами господдержки практически все виды и сектора транспорта".

Это, в том числе, снижение ставки страховых взносов, временный мораторий на проверки бизнеса и отсрочка по уплате налогов и сборов. Автоперевозчики попросили еще одну отсрочку.

"С июля текущего года вступает требование по оборудованию пассажирского транспорта, каждого автобуса онлайн-кассой. Ну и, соответственно, все побежали. Проблемы с самими аппаратами. Все магазины переходят на дистанционную торговлю, у курьеров такие же аппараты в руках, их просто сейчас разобрали везде. Их физически уже сложно взять", — рассказал глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. Силуанов обещал отработать этот вопрос.

При всех сложностях в настоящем транспортной отрасли важно думать о будущем развитии. Не потерять, как сказал президент, инвестиционный горизонт, обновлять инфраструктуру и парк перевозчиков. Чтобы даже в условиях падения доходов реализовать свою инвестпрограмму, РЖД готовится выпустить бессрочные облигации на сумму не менее 370 миллиардов рублей. А, значит, заказы сохранят подрядчики и тысячи компаний в смежных отраслях. Кроме того, президент поставил задачу перенаправить грузопотоки так, чтобы максимально загрузить именно отечественные порты. А российские курорты, в этом году это особенно актуально, должны быть в транспортной доступности.

"Россия и иностранные государства готовятся или начинают постепенно выходить из режимов внутренних ограничений. Однако пока, совершенно очевидно, нельзя, трудно сказать, как будут проходить эти процессы, в том числе когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок наших граждан. Это не только от нас зависит. Это зависит от того, как будут складываться дела, и какие решения будут приниматься в других государствах. Нужно при помощи всех этих направлений формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в нашей стране, куда можно будет удобно добраться и с интересом для людей провести время", — отметил президент.

Ключевую роль здесь играет авиация, которая в числе самых пострадавших. На тему поддержки этой стратегической отрасли Владимир Путин проведет отдельное совещание.