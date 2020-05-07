Мнение: Кому прощают долги страны Запада, Китай против России и просьба испанских фермеров

07.05.2020, 20:35, Разное

1. Читатели недавно спрашивали, кому прощают долги страны Запада. Мол, Россия списала многие миллиарды долга всевозможным странам третьего мира, но поступают ли так же западные капиталисты, или мы одни такие добрые? Цитирую в качестве ответа старую статью из «Коммерсанта»:

https://www.kommersant.ru/doc/226619

Президент Клинтон порадовал соотечественников и население еще 36 стран. Американцам он сообщил о грядущем повышении зарплаты государственных служащих, а многим бедным государствам Америка простила все долги. В списке из 36 наименований России нет.

<…> Клинтон объявил о том, что проект развитых стран, собирающихся простить долги странам с наиболее слабой экономикой, будет поддержан Соединенными Штатами. Речь идет о полном прощении долгов 36 государствам, среди которых Боливия, Гондурас, Конго, Эфиопия, Мозамбик, Никарагуа, Руанда, Сомали, Судан, Танзания, Уганда, Замбия…

То есть, своим союзникам и просто беднейшим странам, с которых всё равно нечего взять, США и развитые страны тоже готовы прощать долги. Во всяком случае, так было пару десятилетий назад.

Отсутствие России в списке говорит, с одной стороны, о том, что реальной дружбы с США в те годы не было, а с другой стороны, что Россия, несмотря на все проблемы 1990-х, не ставилась американцами в один ряд с Конго, Гондурасом и Угандой.

2. Иван Данилов анализирует ситуацию в ходе американской предвыборной гонки. Дональда Трампа демократы обвиняют в том, что он агент России, а республиканцы в ответ говорят, что Байден (соперник Трампа) – это агент Китая, который хочет прекратить торговую войну и вернуть американцам дешёвый китайский импорт:

https://ria.ru/20200420/1570266948.html

И Трамп, и Байден в своё оправдание вынуждены периодически заявлять, что они крайне жёстко относятся и к Китаю, и к России.

Больно смотреть как деградировала Америка, единственная сверхдержава 1990-х. Теперь за пост президента США сражаются две марионетки — ставленник России и ставленник Китая.

3. Европейские фермеры ещё надеются возобновить экспорт своей продукции в Россию:

https://lenta.ru/news/2020/04/30/farmers/

Испанские фермеры и скотоводы из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса попросили Россию о помощи. Аграрии предложили Москве возобновить [импорт] испанских сельхозпродуктов. Обращение, направленное Союзом фермеров и скотоводов автономного сообщества Эстремадура послу России в Испании, опубликовано на сайте организации.

Испанские фермеры обратились к российскому послу в королевстве с просьбой уже в ближайшие месяцы возобновить поставки фруктов на российский рынок. В организации пояснили, что в 2020 году из-за отсутствия туристов в стране снижаются объемы потребления сельхозпродукции.

Последний момент очень важен: действительно, коллапс туризма в Европе в этом году ударит в том числе и по сельскому хозяйству.

В России же такого не произойдёт. У нас продолжается импортозамещение, туризм не настолько развит, а основные наши экспортные продукты, – в первую очередь зерно, – крайне востребованы на мировом рынке.