 

Александр Мясников объяснил низкое число выздоровлений от COVID-19 в России

07.05.2020, 20:30, Разное

Александр Мясников разъяснил малое количество выздоровлений от COVID-19. Он рассказал, что статистика, которую озвучивают люди, находящиеся в больницах – это малый процент жителей России, а заразившиеся чаще всего лечатся в домашних условиях и после выздоровления никому об этом не рассказывают.
Излечиться от коронавируса удалось более 23 тысячам человек. Доктор Александр Мясников отмечает, появляется вопрос о том, что произошло с остальными людьми. Он объясняет, что выздоравливающие – это те, кто ложатся в больницы и вылечиваются, а другие справляются с инфекцией самостоятельно.

Доктор также рассказал о некоторых симптомах, при возникновении которых стоит звонить в скорую помощь. Сюда относят: температуру выше 38 градусов, одышку, обезвоживание и сухость во рту, редкое мочеиспускание. Он напомнил, что в других случаях не нужно вызывать докторов, ведь у них сейчас и так много вызовов.



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