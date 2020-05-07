Эксперты: Заразиться коронавирусом при купании в бассейне или море маловероятно

07.05.2020, 20:30, Разное

Эксперты заявили о минимальных шансах заражения коронавирусной инфекцией нового типа во время купания в море и бассейне. Об этом стало известно из доклада Высшего совета по научным исследованиям Испании.

Эксперты сообщают, что существует очень низкая вероятность инфицирования коронавирусом нового типа во время контакта с водой при стандартных условиях при купании. Под действием соли, находящейся в морской воде, солнечного ультрафиолетового излучение и высокой температуры происходит гибель патогенных микроорганизмов.

Дезинфицирующие средства, которые используются для обеззараживания воды в бассейнах и спа-центрах, способствуют снижению распространения вируса. Согласно утверждению исследователей, патогены могут выживать в реках, озерах и бассейнах, однако у них мало шансов на жизнедеятельность в морской воде. Основным фактором для передачи коронавируса нового типа по прежнему являются респираторные выделения, образующиеся во время кашля и чиханья, а также при личном контакте с зараженным человеком. Об этом сообщают «Известия».