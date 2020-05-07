Психолог посоветовала родителям предоставить детям больше свободы на самоизоляции

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07.05.2020, 20:30, Новости дня

Вынужденное пребывание дома – это стресс как для взрослых, так и для детей, поэтому родителям стоит позволить им заниматься тем, чем они хотят, а также стараться сохранить позитивную обстановку дома, сообщила газете ВЗГЛЯД психолог, директор Института возрастной физиологии РАО Марьяна Безруких.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил в городе режим самоизоляции до 31 мая включительно. Также уже с 12 мая меры борьбы с коронавирусной инфекцией в столице усиливаются – все граждане будут обязаны носить в общественных местах перчатки и маски.

«Сейчас самая сложная проблема – это стресс, который является естественным результатом длительного ежедневного пребывание дома на самоизоляции. Это происходит даже при самой благополучной обстановке дома. В этой ситуации родителям нужно стараться сохранять спокойствие, пытаться быть нейтральными, чтобы дети не могли уловить этого негативного настроения», – говорит Безруких.

Стоит приложить все усилия, чтобы в доме соблюдался определенный режим, царила позитивная обстановка, продолжает психолог, чтобы дети больше двигались. Она также отмечает, что частично напряжение в доме спадет после 15 мая, когда у школьников закончится учебный год и больше не будет стресса, связанного с организацией онлайн-обучения, домашними заданиями – дети наконец смогут расслабиться.

«В семье стоит сохранять больше позитива, хобби таже всегда помогает отвлечься, но родителям точно не стоит требовать от ребенка того, от чего он активно отказывается – лучше попробовать придумать для него что-нибудь еще. Пусть ребенок делает то, на что у него есть силы и что ему нравится. То есть дать ему некую свободу, иначе неизбежен эмоциональный срыв», – объясняет Безруких.

Ранее психолог Арина Липкина предположила, что вынужденное пребывание россиян на домашней самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом нового типа изменит социальное поведение граждан, поскольку запрет на выход из дома – это стресс для тела и психики.



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