Ученые заявили о новых разновидностях коронавируса

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07.05.2020, 20:30, Разное

Американские и южнокорейские исследователи нашли очередные разновидности коронавируса SARS-CoV-2. Их главные отличия заключаются в нуклеотидных последовательностях в РНК-геномах.
Тем не менее, пока неясно, влияет ли разнообразие вируса на распространение COVID-19 и поможет ли это с поиском вакцины. С результатами исследования можно ознакомиться в репозитории bioRxiv. Ученые сравнили одноцепочечную РНК-последовательность вируса, выделенную у более 11 тысяч пациентов с коронавирусом. Это позволило им в конечном счете измерить уровень сходства между геномом SARS-CoV-2 у пациентов с разных уголков планеты. В итоге, было обнаружено сразу 4 обособленных кластера среди европейских и североамериканских образцов патогена. Примечательно, что одна из европейских ветвей связана напрямую с китайским видом вируса.

Эксперты считают, что геном коронавируса варьируется в зависимости от континента, ведь азиатский и североамериканский вид SARS-CoV-2 имеют немало различий. Поначалу генетический состав патогена являлся относительно однородным, но сейчас разделяется на несколько ветвей, что вызвано быстрым распространением инфекции по планете.



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