Мнение: Письмо: “Задние окна тонированы в хламину”

07.05.2020, 20:27, Разное

От комментатора письмо, всем знакомого.

vl4ze

Здравствуйте, Эволюция. Спасибо Вам за волшебный блог и всё, что вы делаете!

Прошу разобрать историю.

За несколько недель до карантина я познакомился с прекрасной девушкой, о которой и будет письмо.

Мне 28, ей 20. Её ОЗ выше, она красивая и из богатой семьи. Я – простой парень, не нищий, но заметно проще неё. На тот момент она была в плохом моральном состоянии. Как потом выяснилось, у неё были серьезные проблемы со здоровьем весь прошлый год, но она выкарабкалась. И наше свидание было для неё первым за год или около того. Но она была такой классной в общении, что после свидания я уже не мог о ней не думать. Через несколько свиданий она так преобразилась, стала такой веселой, её тёмные глаза сверкали как угольки костра в темноте. Прямо душу озаряло. Когда почувствовал – понял, что влюбляюсь.

Довольно легко и быстро первый секс перетёк в регулярный на каждом свидании. Очень часто инициатором выступала она. Сейчас мне кажется, что секс это вообще единственное, что я мог дать ей и что ей нравилось. Хотя я онежий онегин, так что дело в ней.

Но даже когда я пытался как-то немного шаблонно создать романтику, она оборачивала её в секс. Идем гулять по набережной – “да ну нафиг этот бред, пошли в тачку целоваться!”. Ага, целоваться.

(То, что она все время трахалась с ним и предпочитала секс романтике, означает не то, что ей сильно нравился секс с ним, а просто не нравилась романтика. Девушки часто трахаются от скуки, потому и доярки. Во время секса им как-то поживей, приятно внимание, надои опять же льстят, а общаться им скучно может быть, если фокус у них на себе и мужчина не может этот фокус захватить. Задача мужчины – захват фокуса, для этого он свой фокус должен держать на девушке, а локус у себя. Не нужно слишком много секса, нужно качество, а не количество, секс должен быть крышесносный, а не механический. А когда секса больше, чем эмоций, он становится механическим. Физкультуры не должно быть, все должно звенеть и таять. Именно от этого должно определяться и количество. Нужно придумывать темы общения и общие дела, не вести себя пассивно. А здесь парень думает, что если она лезла к нему в штаны и он нормально справлялся с задачей, значит делал все, что мог. Нет конечно)

Наступил карантин. Её на 2 недели заперли дома и мы общались в сети. Затем её стали отпускать с условием, что она не тусит нигде, а мы просто катаемся на машине. И наши свидания свелись к покатушкам и сексу в тачке. Вот здесь появился налёт скуки. Нет, мне всё было норм, но кажется, я начал замечать, что она уже не та. Еле заметно. А может я сам себя накручивал, ведь меня бесило, что все наши выезды похожи один на другой.

(Она просто пресытилась, развития нет, динамики нет, ее каждый раз просто трахают и никак не заводят, не вдохновляют, не удивляют, не дразнят, не будят эмоции. Она – маленькая и максимум рыба, а скорее всего рапан. А он и сам – Сокровище. У него есть тачка, и член, и красивые голубые глаза, ну и хватит с нее)

Как-то раз она начала песню о том, что она боится, что типы, которые тусовались метрах в 150 от тачки, в которой мы трахались могли записать что-то на телефон и ей пипец, если они это выложат. Что её никто замуж не возьмёт и прочую чушь. Прямо совсем идиотскую чушь, просто как будто ей 12 лет.

(Нельзя относиться к беспокойствам девушки, даже надуманным, как к идиотской чуши. Если вы хотите отделаться от нее, ладно. Но если вы хотите динамики, никогда не воспринимайте нытье как чушь. В данном случае ее давно уже парит, что она просто так трахается, никуда история не развивается и ей развития особо не хочется, а она может забеременеть, да и просто зря сливает активы, как молодые девушки воспринимают свою сексуальность. То есть это общее ее недовольство ситуацией, а парни с телефонами – повод. Автору нашему скорее всего не понравилось “замуж никто не возьмет” – упоминание других, когда есть он – но плохо отрефлексировал и надел на нее колпачок дуры, болтающей чушь)

От себя добавлю, что это было сделать технически нереально, там было темно, задние окна тонированы в хламину и ребята были очень далеко. Я к этому отнесся как к блажи, вообще понять не мог, это она серьезно? До последнего думал, что это такая игра.

(Если игра, так и надо было играть в ответ, а автор просто наехал)

И как-то сострил в духе, что пипец много слов. После чего она перестала отвечать и типа обиделась. Но через час я написал, что давай разбираться, нах эта молчанка.

(Наезжать и требовать немедленной разборки выгодно, если вы хотите спровоцировать конфликт. Бывает иногда, когда это выгодно, ваше красное поле, подвешенный важный вопрос, вот тогда это выгодно. Но не тогда, когда вы хотите мира. В этом случае у вас всего две возможности: признать свою ошибку, если косяк ваш, выждать время, если косяк партнерши. Понятно, почему, друзья?)

Выясняли отношения, она говорила, что я так холодно отнесся к её метаниям, что она задумалась, с тем ли человеком она. Я ответил, что наверное и правда, не с тем и забил.

(Он жестит так, будто – в красном поле. А он тут даже не в розовом. Объясните автору, а то он в чужих ситуациях все хорошо видит, в своей нет)

Потом она написала, что не хочет так и удалила сообщение. Но я ухватился и ответил, что тоже не хочу. И мы помирились. Но в этот момент я почувствовал себя лошком, что так ухватился за удаленное. Ну и осознал, что прилепился знатно. То ли расшатало, то ли реально так фигово рефлексировал значимость. То ли она поднялась в процессе всего.

(Значимость он рефлексировал хорошо, но от монотонных случек в машине заскучал и утомился, как и она. То есть они оба заплюсовали, отмораживая друг друга, но его фокус был на своем плюсе. И теперь когда появилась угроза расставания, он задергался, чувства освежились. Вот рыбаки всегда держат фокус на партнере, всегда проактивны, у них не бывает таких плотин и болот)

Какое-то время (неделю) всё было ок, ну с учётом карантина и формата встреч, который бесил, но я не знал, что делать. Можно было снять квартиру, но я знал, что фиг я обеспечу тот уровень, к которому она привыкла. Да и СЗ моя, как мне казалось, не была достаточной.

(СЗ недостаточна, значит надо продолжать скучные встречи? Парни, женщина в 30+ при таких свиданиях думает про брак и ребенка, у нее есть цель, если вы ей нравитесь. А девушка в 20 лет думает только о том, что ей уже скучно и сумасшедшей страсти с бабочками в животе вы у нее не вызываете и значит она тратит на вас время. Вот о чем она думает. Поэтому надо избегать монотонных встреч. Помните мы недавно разбирали письмо парня, у которого на карантине был онлайн-роман, и там я писала, что однообразный секс без общения насыщенного тоже приводит к дефолту, потом один может оторваться и второй окажется в дисбалансе-минусе. Найдите это письмо)

Потом, после одной из покатушек она заболела и мы пару дней общались в сети. Общение уже не было таким спонтанным как раньше. Я, с фокусом на себе, выдавливал какую-то чушь, она вроде отвечала как обычно.

Но по себе я чувствовал, что я буксую. Еще начал ощущать то чувство, когда ссышь, прям волнуешься на ровном месте. То есть я безнадежно прилипал, хорошо, что хоть видел это и хотя бы имитировал спокойствие. Это начало конкретно выбешивать. Одно дело – влюбленность, которая дает энергию, а другое – когда ухватился за что-то, как Голлум за кольцо и больше ничего не надо. И трясёшься.

Я всё это рефлексировал и старался не палить контору. Не палить получалось, но спонтанность ушла.

(Он совершенно не описывает многие моменты. Из его письма почти нельзя понять ничего об отношении к нему девушки. Фокус его на себе, а локус то к ней смещается, то он его пытается возвращать, и вот такая борьба у него. Как выглядел бы фокус на ней, кто понимает?)

И вот в таком состоянии я снова с ней ссорюсь во время переписки.

Диалог примерно такой (удалена переписка):

Она: Прикинь, меня сестра спрашивает – “а Одесса что, не в России”

Я: Решила у меня уточнить? (идиотский подъёб с моей стороны, да, вижу,

дурак)

Она: Ну я же тупая.

Я: Не начинай. Прости, я знаю, что ты умная.

(“Не начинай. Прости”. Наехал, тут же попросил прощения. Хотя то и другое было лишним. Не стройте, девушек, парни, косячите мимо границ. Не стройте никогда и не придется сливаться)

Я: Иначе б не влюбился (какой стыд, но да, я так сказал)

Она: Нет, я всё таки тупая, не подлизывайся.

Я: Ладно.

Я: “Подлизывайся”

Я: пиздец

(Он очень обидчивый)

После этого молчанка. Она потом что-то написала, но удалила. Я тоже прихуел с “подлизывайся”. Через дня четыре написал “Жаль, что всё так кончилось”. Она ничего не ответила.

И вот уже больше недели мы не общаемся.

Сначала мне было вообще норм. Наконец ушло то чувство, что я – телок на веревочке или Голлум с кольцом. Прояснилась голова, кайф. Гулял с другими девушками, прикольно. Но что-то всё больше и больше накатывает. Пару дней назад прямо вообще грусть под вечер в душу пожаловала. И что-то задергался, думаю, напишу, посмотрим, что скажет.

Пишу:

– Привет (прочитано, но не отвечено)

Я подождал, понял, что отвечать она не планирует. Подвыбесила такая игра. Чтобы и её позлить(не знаю, зачем) продолжил:

– Как здоровье? (она болела, когда мы расстались)

Через паузу.

– Совсем игнор?

– Совсем не будешь со мной общаться?

Она не ответила и на это. Хотя везде в друзьях сидит, нигде не удалила. Я плюнул и забил. Ну это головой забил, ага. А сердце-то жаждет разборок, расстановки жирных точек над И. А она не отвечает, чертовка.

(Не выгодно спрашивать девушку: “Что, все? Разбежались?” Это называется – пас вместо хода. Она свой ход сделала – не ответила на ваше сообщение, показала обиду. Вы из нее вытянуть хотите: “Нет”, но делаете вид, что согласны на “Да” и вам все равно. Про здоровье был нормальный вопрос, неясно, чем он ее собирался тут злить)

Я понятно, что решил, что фиг я еще напишу. Но день ото дня моя уверенность тает как снег весной. Как бы не расплавиться окончательно и не утечь в долину.

(Теперь уже не надо писать. Надо было сразу писать нормально, а теперь уже надо ждать от нее каких-то подач, хотя бы пингов. И тогда отвечать погорячей. Ну или паузу сделать, потом что-то нормальное ей предложить, что-то интересное. Кроме члена)

Вот такая история. Буду рад, если попадет на разбор. Спасибо.

(Надо учиться относиться к девушкам тоньше и деликатней. Фокусу на девушке надо учиться. Это даст эмпатию и тонкость. Ну и локус держать у себя, конечно)