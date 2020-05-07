 

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 177 тысяч

07.05.2020, 20:18, Разное

За сутки в РФ выявили еще 11 231 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 в РФ достигло 177 160. Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны.

Больше всего новых заболевших в Москве — там коронавирусом заразились еще 6703 пациента. Для столицы такой прирост стал рекордным с начала пандемии. При этом за последние сутки еще 769 жителей Москвы выздоровели: таким образом, более 9 тысяч жителей города справились с болезнью. Скончались в столице за время пандемии 905 человек с COVID-19, из них 39 — за сутки.

На втором месте по числу заболевших находится Подмосковье, где коронавирус выявили еще у 842 пациентов, а на третьем —Нижегородская область, где суточный прирост составил 312 человек. За сутки еще 88 человек с COVID-19 скончались; таким образом, на сегодняшний день в РФ зафиксировано 1625 летальных исходов.

Университет Джона Хопкинса пока не обновил данные по новым заболевшим в России, однако, с учетом них, Россия обошла Францию и Германию по этому показателю. Таким образом, она оказалась на пятом месте в мире по числу заразившихся COVID-19. 

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Источник: Новая газета



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