 

Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ

07.05.2020, 20:16, Новости дня

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назначен главой исполнительного комитета реформ, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Назначить Саакашвили Михаила Николозовича головой исполнительного комитета реформ», – говорится в тексте указа, передает ТАСС.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский президент Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в правительстве страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала рассмотрение Киевом кандидатуры Саакашвили неприемлемым и вызывающим полное непонимание. Власти Грузии пригрозили отозвать посла с Украины, если Саакашвили будет назначен на любую должность в этой стране. 

В Кремле отмечали, что возможное назначение будет делом самих украинцев, при этом в целом участие Саакашвили в политике назвали «очень плохой приметой».



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