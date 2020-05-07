Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ

07.05.2020, 20:16, Новости дня

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назначен главой исполнительного комитета реформ, соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Назначить Саакашвили Михаила Николозовича головой исполнительного комитета реформ», – говорится в тексте указа, передает ТАСС.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинский президент Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ в правительстве страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала рассмотрение Киевом кандидатуры Саакашвили неприемлемым и вызывающим полное непонимание. Власти Грузии пригрозили отозвать посла с Украины, если Саакашвили будет назначен на любую должность в этой стране.

В Кремле отмечали, что возможное назначение будет делом самих украинцев, при этом в целом участие Саакашвили в политике назвали «очень плохой приметой».