В гостях у Келли Кларксон: экскурсия по особняку певицы в Лос-Анджелесе

07.05.2020, 20:15, Разное

В мире – пандемия коронавируса, многие люди остались без работы и денег, но где-то в параллельной реальности продолжают заключаться крупные сделки и совершаться дорогие покупки. Так, исполнительница хитов Because of You и Stronger и обладательница двух премий “Грэмми” Келли Кларксон решила продать свой особняк в районе Энсино, Лос-Анджелес, за 10 миллионов долларов. Закономерно фотографии интерьера и экстерьера дома уже появились в сети, так что предлагаем вам по нему “прогуляться”.

Площадь дома – внушительная, целых 916 квадратных метров, на которых разместились 8 спален, 11 ванных комнат, гостиная с камином, большая гардеробная, винный погреб, кинотеатр, спортивный зал и кухня, о которой мечтает любая домохозяйка. В ней имеется три стола-острова, вся необходимая техника и две посудомоечных машины. А для тех, кто любит готовить на открытом воздухе, подойдет барбекю-зона (там же есть и печь для пиццы), расположенная рядом с бассейном на территории поместья. Он, конечно же, там тоже имеется вместе с джакузи.