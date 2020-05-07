Режиссер “Купи меня” и “Уроков фарси” Вадим Перельман: “Из-за COVID-19 режиссеры будут работать по-другому, изменится сам процесс съемки”

07.05.2020, 20:15, Разное

Цель фестиваля Telling Stories – рассказать об идеях: инновациях и современных технологиях индустрий. За индустрию же кино здесь отвечают режиссеры Пол Уильямс Скотт Андерсон (автор “Обители зла”, “Чужого против хищника” и “Помпей”) и Вадим Перельман. Кинорежиссер, сценарист и продюсер, Перельман работает как в России, так и на Западе. В 2003 году фильм Перельмана “Дом из песка и тумана” с Дженнифер Коннелли и Беном Кингсли получил три номинации на премию “Оскар”, его драма “Купи меня” с Юлией Хлыниной и Светланой Устиновой была показана на ММКФ в 2017 году, а его картина о Холокосте “Уроки фарси” с международным актерским составом была показана в программе Берлинского кинофестиваля.

О фестивале, в рамках которого он впервые покажет режиссерскую версию “Дома из песка и тумана”, Перельман говорит следующее:

Цифровизация и современные технологии кардинально меняют мир кино и другие виды искусства. В ходе LIVE-трансляции будет интересно узнать отношение участников к современному кинематографу и обсудить актуальные социальные трансформации.

Дженнифер Коннелли в фильме “Дом из песка и тумана”

В интервью же нашему изданию Вадим Перельман рассказал о своем отношении к этим трансформациям: screenlife-проектам и записи кино на айфон, о больших и малых экранах, а также о будущем его последнего фильма “Уроки фарси”.

Вадим, из чего, на ваш взгляд, должна состоять история сценария фильма, чтобы он заинтересовал зрителя и ему захотелось ею поделиться?

История сценария может быть любая, главное, чтобы в фильме были эмоции, которые затронут зрителя. Тогда фильмы становятся любимыми, и их интересно пересматривать вновь. А эмоции в разных жанрах могут быть разные. В драме, например, в моих фильмах – эмоции трагедии, грусти, сочувствия. В комедиях – смех, в ужастиках – страх. Важно, чтобы это было хорошо и умно сделано, тогда эмоции прямо в кровь идут.

Когда вы читаете сценарий, на каком этапе понимаете, что история может увлечь искушенного зрителя?

В первую очередь, история должна заинтересовать меня. Потом решаю, смогу ли я передать зрителю то, что чувствую я. Хочу, чтобы они испытали такие же чувства или, может быть, и более сильные. Важно понять, насколько хорошо я смогу это сделать.

Вадим Перельман

Как современные технологии меняют мир кино?

Конечно меняют, открываются определенные финансовые и кадровые возможности. Сейчас уже и на айфонах делают фильмы.

Во время пандемии многие премьеры фильмов проходят онлайн. Как вы к этому относитесь?

Отношусь плохо. Считаю, что, если изначально фильм не предназначался для телевидения, он должен быть просмотрен на широком экране. Для этого мы делаем широкий формат, тонкий свет, который может быть виден только на большом экране. Поэтому он и носит название фильм, а не видео.

Если бы вам предложили провести премьеру фильма онлайн, вы бы отказались?

Не все зависит от меня. Если фильм продан, включаются дистрибьюторы. Так, премьера фильма “Уроки фарси” была назначена в Германии на 7 мая, но она не произойдет. Фильм купили 50 стран, включая США. Но у нас нет релиза. В кинотеатры мы пока не хотим, но есть шанс, что премьера пройдет в онлайне. Я бы такого не хотел, или просто будем ждать изменения ситуации с пандемией, когда все успокоится. Посмотрим.

Команда фильма “Уроки фарси” во время фотоколла на Берлинском кинофестивале

Как, по вашему мнению, в последнее время меняется мир кино в целом, каковы основные тенденции?

Из-за COVID-19, думаю, режиссеры будут по-другому снимать: изменится сам процесс съемки, и сам процесс релиза тоже поменяется. Сейчас это все пока в стадии разработки, но к прежнему уже не вернемся. Новые технологии также меняют кино, позволяют финансово сделать что-то большее, открываются перспективы для авторского кино.

Кстати, как вы относитесь к новому жанру Screen Life, который появился: когда на том же ZOOMe можно снять кино и раccказать интересную историю?

Я считаю, что ни один из таких фильмов не рассказал интересную историю, потому что она может быть интересна только очень узкому кругу людей и самим создателям. Я не видел, но слышал, что Тимур Бекмамбетов создал в этом жанре что-то популярное, там был хороший сценарий. А вообще, это любительское кино.

Вы верите в дальнейшее развитие этого направления?

Если есть зрители, которым это интересно, пусть делают такие фильмы. Но самое главное, чтобы при этом была интересная история, опять же эмоции.

Касательно мира ваших фильмов, они больше отражают реальность или вы создаете какой-то новый мир, в котором люди живут по немного другим законам?

Я отражаю реальный мир с чуть-чуть не то чтобы утрированными, но с более гиперреалистическими ситуациями, которые позволяют именно чувствовать сильнее все, что происходит с моими персонажами.

Вадим Перельман, Науэль Перес Бискаярт и Ларс Айдингер на премьере фильма “Уроки фарси” в Берлине

А что думаете про новое поколение режиссеров, среди миллениалов уже есть режиссеры. Отличаются ли они своей работой, есть ли у них какой-то характерный почерк?

Как группа – нет, отдельные индивидуалы есть, они делают уникальные вещи, другие просто повторяют. Мы ведь тоже не особо отличаемся от режиссеров 60-80-х годов. Все очень индивидуально.

Герои новостных заголовков существуют буквально несколько дней. Истории героев фильмов остаются в памяти надолго. Чего, на ваш взгляд, не хватает историям, публикуемым в СМИ?

Не хватает продолжения. Рассказывается об интересных историях из жизни, а что потом происходит с героями, с их семьями – неизвестно. А мне это интересно. Есть и длинные истории в СМИ, которые намного интереснее читать, чем просто короткие факты. Например, в Vanity Fair, GQ, Esquire.

Как кино моделирует наши паттерны повседневного поведения?

Кино не пропагандирует поведение людей, но меняет на какое-то время. Например, ты выходишь после просмотра “Рокки” и чувствуешь себя вдохновленным, сильным. Потом в быту это все затихает.